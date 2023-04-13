Акимат Мангистау: Ситуация с бензином и дизтопливом стабильная

Иллюстративное фото с сайта ulysmedia.kz
Приказ о предельных розничных ценах на бензин и дизельное топливо вступил в силу на территории Казахстана. Журналист Lada.kz узнал о ситуации с ценами на топливо на местных автозаправочных станциях.
Как сообщил Жасулан Бекболат, ситуация с ценами на горюче-смазочные материалы и дизельное топливо в регионе стабильная.
Цены на бензин марки АИ-92 составляют на сегодняшний день от 175 до 182 тенге за литр. Марка АИ-95 стоит 195-220 тенге.
Цены на дизельное топливо составляют 230 тенге за литр.
Запасы АИ-92 в регионе составляют 2 233,49 тонны (семидневный запас), АИ-95 – 542,1 тонны (трехдневный запас), дизельного топлива – 2 210,61 тонны (шестидневный запас).
Специалист областной администрации отметил, что в регионе функционируют 50 автозаправочных станций. Основные из них - Petro Retail (девять станций), Sinoil (шесть станций), и Helios (11 станций).
- Остальные АЗС – частные. Количество в Актау – 21 станция, в Жанаозене - четыре, Бейнеу - восемь, Тупкараган - шесть, Мунайлы - пять, Каракия – четыре и Мангистау – две, - отметил Жасулан Бекболат.
К слову, журналисты Tengrinews.kz отследили ситуацию с АЗС в нескольких регионах.
Михаил Одинцов
Как сообщил Жасулан Бекболат, ситуация с ценами на горюче-смазочные материалы и дизельное топливо в регионе стабильная.
Цены на бензин марки АИ-92 составляют на сегодняшний день от 175 до 182 тенге за литр. Марка АИ-95 стоит 195-220 тенге.
Цены на дизельное топливо составляют 230 тенге за литр.
Запасы АИ-92 в регионе составляют 2 233,49 тонны (семидневный запас), АИ-95 – 542,1 тонны (трехдневный запас), дизельного топлива – 2 210,61 тонны (шестидневный запас).
Специалист областной администрации отметил, что в регионе функционируют 50 автозаправочных станций. Основные из них - Petro Retail (девять станций), Sinoil (шесть станций), и Helios (11 станций).
- Остальные АЗС – частные. Количество в Актау – 21 станция, в Жанаозене - четыре, Бейнеу - восемь, Тупкараган - шесть, Мунайлы - пять, Каракия – четыре и Мангистау – две, - отметил Жасулан Бекболат.
К слову, журналисты Tengrinews.kz отследили ситуацию с АЗС в нескольких регионах.
Михаил Одинцов
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