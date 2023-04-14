По полтора миллиона тенге получат ветераны ВОВ в Мангистау к 9 Мая

Единовременную материальную помощь к 9 мая окажут и другим категориям, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны.



По 172 500 тенге выплатят трём бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.



По 172 500 тенге получит ветеран, работавший в период блокады в Ленинграде.



Среди получателей помощи - 520 человек тружеников тыла и 24 супруги погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. Они получат по 138 тысяч тенге.