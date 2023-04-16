Почему до сих пор не работает общественный туалет на набережной Актау

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По словам местной жительницы Алии, ей неоднократно с детьми приходилось прятаться за балюстрадой, чтобы они справили нужду, потому что общественный туалет по-прежнему не работает.
Недовольны этой ситуацией многие жители города. В их числе оказался местный житель Бахтияр со своей семьей, которые периодически выходят на прогулку по набережной. Он наблюдал, что в общественный туалет привезли строительные материалы.
Как говорили в городском акимате ранее, общественный туалет заработает в марте-апреле этого года. Сегодня уже 16 апреля.
В общественном туалете можно наблюдать скопление мешков с песком, несколько писсуаров, раковин со стойками и пластиковые окна с перегородками.
Когда же откроется туалет и горожане получат туда доступ, раз намечается только ремонт, в городском акимате пока не ответили.
На набережной Актау работает на данный момент один единственный платный туалет за пунктом полиции в 15 микрорайона, почти в километре от бесплатного нефункционирующего общественного туалета.
Стоимость посещения данного туалета составляет 100 тенге.
- Нельзя ли решить эту проблему раз и навсегда. Установили хотя бы взамен платные биотуалеты в таком случае, - возмущается Алия.
Недовольны этой ситуацией многие жители города. В их числе оказался местный житель Бахтияр со своей семьей, которые периодически выходят на прогулку по набережной. Он наблюдал, что в общественный туалет привезли строительные материалы.
Как говорили в городском акимате ранее, общественный туалет заработает в марте-апреле этого года. Сегодня уже 16 апреля.
В общественном туалете можно наблюдать скопление мешков с песком, несколько писсуаров, раковин со стойками и пластиковые окна с перегородками.
Когда же откроется туалет и горожане получат туда доступ, раз намечается только ремонт, в городском акимате пока не ответили.
На набережной Актау работает на данный момент один единственный платный туалет за пунктом полиции в 15 микрорайона, почти в километре от бесплатного нефункционирующего общественного туалета.
Стоимость посещения данного туалета составляет 100 тенге.
Месторасположение туалетов на набережной Актау
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