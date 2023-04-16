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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:21

Просмотров: 197

Почему до сих пор не работает общественный туалет на набережной Актау

Горожане просят чиновников поторопиться с открытием общественного туалета на набережной 15 микрорайона.

Фото автора
По словам местной жительницы Алии, ей неоднократно с детьми приходилось прятаться за балюстрадой, чтобы они справили нужду, потому что общественный туалет по-прежнему не работает.

Почему до сих пор не работает общественный туалет на набережной Актау

Почему до сих пор не работает общественный туалет на набережной Актау


- Нельзя ли решить эту проблему раз и навсегда. Установили хотя бы взамен платные биотуалеты в таком случае, - возмущается Алия.


Недовольны этой ситуацией многие жители города. В их числе оказался местный житель Бахтияр со своей семьей, которые периодически выходят на прогулку по набережной. Он наблюдал, что в общественный туалет привезли строительные материалы.

Как говорили в городском акимате ранее, общественный туалет заработает в марте-апреле этого года. Сегодня уже 16 апреля.

В общественном туалете можно наблюдать скопление мешков с песком, несколько писсуаров, раковин со стойками и пластиковые окна с перегородками.

Почему до сих пор не работает общественный туалет на набережной Актау

Почему до сих пор не работает общественный туалет на набережной Актау

Почему до сих пор не работает общественный туалет на набережной Актау


Когда же откроется туалет и горожане получат туда доступ, раз намечается только ремонт, в городском акимате пока не ответили.

На набережной Актау работает на данный момент один единственный платный туалет за пунктом полиции в 15 микрорайона, почти в километре от бесплатного нефункционирующего общественного туалета.

Почему до сих пор не работает общественный туалет на набережной Актау


Стоимость посещения данного туалета составляет 100 тенге.

Почему до сих пор не работает общественный туалет на набережной Актау


Месторасположение туалетов на набережной Актау

Почему до сих пор не работает общественный туалет на набережной Актау



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