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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 18:30

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Завершились аварийно-спасательные работы на месте взрыва в Жанаозене

В оперативных работах по разбору завалов было задействовано порядка 40 единиц техники и почти 350 человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) по Мангистауской области.

Кадр видео
Аварийно-спасательные работы по разбору завалов на месте взрыва в жилом доме в Жанаозене завершились сегодня, 17 апреля, в 18:15.

Завершились аварийно-спасательные работы на месте взрыва в Жанаозене


В данный момент, акиматом Мангистауской области создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств произошедшего взрыва и установлением размера ущерба.

Завершились аварийно-спасательные работы на месте взрыва в Жанаозене


На телефон горячей линии, открытый утром на данный момент поступило 3 звонка, сообщили в ДЧС региона.





Напомним, 17 апреля во 2-м микрорайоне Жанаозена, в двухподъездном 12-ти квартирном двухэтажном жилом доме предположительно из-за утечки природного газа произошел взрыв газовоздушной смеси без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. При взрыве рухнули четыре квартиры.

Спасателями из под завалов живыми извлечены четверо пострадавших и четверо погибших. За медицинской помощью обратилось 13 человек, в том числе восемь детей. Госпитализация потребовалась шести пострадавшим, семи спасенным назначили амбулаторное решение.

На брифинге в СЦК озвучили предварительную причину взрыва дома в Жанаозене. Взрыв мог произойти из-за хлопка газовоздушной смеси.



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