Завершились аварийно-спасательные работы на месте взрыва в Жанаозене

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Аварийно-спасательные работы по разбору завалов на месте взрыва в жилом доме в Жанаозене завершились сегодня, 17 апреля, в 18:15.
В данный момент, акиматом Мангистауской области создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств произошедшего взрыва и установлением размера ущерба.
На телефон горячей линии, открытый утром на данный момент поступило 3 звонка, сообщили в ДЧС региона.
Напомним, 17 апреля во 2-м микрорайоне Жанаозена, в двухподъездном 12-ти квартирном двухэтажном жилом доме предположительно из-за утечки природного газа произошел взрыв газовоздушной смеси без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. При взрыве рухнули четыре квартиры.
Спасателями из под завалов живыми извлечены четверо пострадавших и четверо погибших. За медицинской помощью обратилось 13 человек, в том числе восемь детей. Госпитализация потребовалась шести пострадавшим, семи спасенным назначили амбулаторное решение.
На брифинге в СЦК озвучили предварительную причину взрыва дома в Жанаозене. Взрыв мог произойти из-за хлопка газовоздушной смеси.
В данный момент, акиматом Мангистауской области создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств произошедшего взрыва и установлением размера ущерба.
На телефон горячей линии, открытый утром на данный момент поступило 3 звонка, сообщили в ДЧС региона.
Напомним, 17 апреля во 2-м микрорайоне Жанаозена, в двухподъездном 12-ти квартирном двухэтажном жилом доме предположительно из-за утечки природного газа произошел взрыв газовоздушной смеси без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. При взрыве рухнули четыре квартиры.
Спасателями из под завалов живыми извлечены четверо пострадавших и четверо погибших. За медицинской помощью обратилось 13 человек, в том числе восемь детей. Госпитализация потребовалась шести пострадавшим, семи спасенным назначили амбулаторное решение.
На брифинге в СЦК озвучили предварительную причину взрыва дома в Жанаозене. Взрыв мог произойти из-за хлопка газовоздушной смеси.
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