Предположительные причины взрыва в Жанаозене озвучили в МЧС

Фото МЧС
На брифинге в СЦК, сегодня, 17 апреля, представители средств массовой коммуникации попросили озвучить предварительную причину взрыва в жилом доме в Жанаозене. Причиной, как ответили в МЧС, мог стать хлопок газовоздушной смеси.
- О взрыве газового баллона речи не идёт. Что касается его разрушительной силы, то действительно, когда происходит взрыв, резкий выплеск газовоздушной смеси, особенно в замкнутом пространстве, коим является квартира, особенно если с глухими стенами, железобетонным перекрытием, вся энергия взрыва, поскольку ей некуда выплеснутся, приобретает разрушительную силу, - пояснил начальник управления государственного пожарного контроля.
О возможных причинах произошедшего рассказал Нурболат Дербисов, и председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК.
Он предположил, что утечка газа могла произойти в ночное время суток.
- В месяц Рамазан люди встают рано. Если утечка была ночью, то, думаю, люди встали, чтобы покушать, и включение света могло вызвать большой взрыв, - отметил Нурболат Дербисов.
Напомним, около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошел взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
Позже стало известно, что спасателями из-под завалов в Жанаозене извлечены живыми четыре человека и четверо погибших.
По факту взрыва дома в Жанаозене начато досудебное расследование.
Глава региона Нурлан Ногаев посетил госпитализированных жителей в больнице Жанаозена. Аким области пообещал, что пострадавшим и их семьям будет оказана материальная помощь, а также предоставлено жилье.
- О взрыве газового баллона речи не идёт. Что касается его разрушительной силы, то действительно, когда происходит взрыв, резкий выплеск газовоздушной смеси, особенно в замкнутом пространстве, коим является квартира, особенно если с глухими стенами, железобетонным перекрытием, вся энергия взрыва, поскольку ей некуда выплеснутся, приобретает разрушительную силу, - пояснил начальник управления государственного пожарного контроля.
О возможных причинах произошедшего рассказал Нурболат Дербисов, и председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК.
Он предположил, что утечка газа могла произойти в ночное время суток.
- В месяц Рамазан люди встают рано. Если утечка была ночью, то, думаю, люди встали, чтобы покушать, и включение света могло вызвать большой взрыв, - отметил Нурболат Дербисов.
Напомним, около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошел взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
Позже стало известно, что спасателями из-под завалов в Жанаозене извлечены живыми четыре человека и четверо погибших.
По факту взрыва дома в Жанаозене начато досудебное расследование.
Глава региона Нурлан Ногаев посетил госпитализированных жителей в больнице Жанаозена. Аким области пообещал, что пострадавшим и их семьям будет оказана материальная помощь, а также предоставлено жилье.