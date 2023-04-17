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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 16:03

Просмотров: 1686

Предположительные причины взрыва в Жанаозене озвучили в МЧС

Предварительная причина взрыва дома в Жанаозене – хлопок газовоздушной смеси. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций (СЦК) сообщил Ерлан Турегелдиев, начальник управления государственного пожарного контроля Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (МЧС РК).

Фото МЧС
На брифинге в СЦК, сегодня, 17 апреля, представители средств массовой коммуникации попросили озвучить предварительную причину взрыва в жилом доме в Жанаозене. Причиной, как ответили в МЧС, мог стать хлопок газовоздушной смеси.

- О взрыве газового баллона речи не идёт. Что касается его разрушительной силы, то действительно, когда происходит взрыв, резкий выплеск газовоздушной смеси, особенно в замкнутом пространстве, коим является квартира, особенно если с глухими стенами, железобетонным перекрытием, вся энергия взрыва, поскольку ей некуда выплеснутся, приобретает разрушительную силу, - пояснил начальник управления государственного пожарного контроля.

О возможных причинах произошедшего рассказал Нурболат Дербисов, и председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК.

Он предположил, что утечка газа могла произойти в ночное время суток.

- В месяц Рамазан люди встают рано. Если утечка была ночью, то, думаю, люди встали, чтобы покушать, и включение света могло вызвать большой взрыв, - отметил Нурболат Дербисов.

Напомним, около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошел взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).

Позже стало известно, что спасателями из-под завалов в Жанаозене извлечены живыми четыре человека и четверо погибших.

По факту взрыва дома в Жанаозене начато досудебное расследование.

Глава региона Нурлан Ногаев посетил госпитализированных жителей в больнице Жанаозена. Аким области пообещал, что пострадавшим и их семьям будет оказана материальная помощь, а также предоставлено жилье.



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Комментарии ( 1 )

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БО (Посетители) Сегодня, 18:30
"Хлопок газовоздушной смеси" ,где то я уже слышал такое выражение,только почему не взрыв газовоздушной смеси...
 
 

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