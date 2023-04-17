Из-под завалов на месте взрыва в Жанаозене извлекли всех пострадавших

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций региона
Как стало известно, все госпитализированные получают лечение в отделении травматологии. Пациенты в тяжелом состоянии находятся в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Одного пациента транспортировали в областную больницу на «скорой» медицинской авиации.
- Я выражаю соболезнование семьям погибших человек. Пострадавшим и их семьям будет оказана материальная помощь, в том числе предоставлено новое жилье. Я благодарю волонтеров и неравнодушных жителей города, оказавших помощь аварийным службам. В данный момент все люди из-под завалов извлечены, - сообщил Нурлан Ногаев.
В центре обещственных коммуникаций отметили, что разбор завалов на месте происшествия продолжается.
Напомним, около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошел взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
Позже стало известно, что спасателями из-под завалов в Жанаозене извлечены живыми четыре человека и четверо погибших.
По факту взрыва дома в Жанаозене начато досудебное расследование.
Михаил Одицнов
- Я выражаю соболезнование семьям погибших человек. Пострадавшим и их семьям будет оказана материальная помощь, в том числе предоставлено новое жилье. Я благодарю волонтеров и неравнодушных жителей города, оказавших помощь аварийным службам. В данный момент все люди из-под завалов извлечены, - сообщил Нурлан Ногаев.
В центре обещственных коммуникаций отметили, что разбор завалов на месте происшествия продолжается.
Напомним, около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошел взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
Позже стало известно, что спасателями из-под завалов в Жанаозене извлечены живыми четыре человека и четверо погибших.
По факту взрыва дома в Жанаозене начато досудебное расследование.
Михаил Одицнов
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