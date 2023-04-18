После взрыва в Жанаозене 16 домов временно отключили от газоснабжения

Фото со страницы акимата Жанаозена в Instagram
Заместитель акима Жанаозена Жансеит Кайнарбаев и директор жанаозенского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Жебельбай Алдабергенов, вчера, 17 апреля, выступили в прямом эфире с обращением к жителям.
В нем они сообщили о временном прекращении подачи газа в 16 домах, расположенных в микрорайоне «Шугыла».
В городском отделе ЖКХ разъяснили, почему были приняты такие меры.
- В данный момент там работает экспертная группа, необходимо проверить систему газоснабжения, чтобы определить причину произошедшего. В связи с этим, а также по просьбе жителей микрорайона, подключенные к одному газорегуляторному пункту дома отключены от подачи газа. Это займет до трех дней. Если эксперты успеют отработать за сегодняшний день – газоснабжение подключат незамедлительно, - рассказали в жанаозенском отделе ЖКХ.
Стоит отметить, что территория дома №51, где произошел взрыв, была обнесена железным забором для безопасности жителей и для того, чтобы не мешать работе экспертов.
Напомним, 17 апреля во 2-м микрорайоне Жанаозена, в двухподъездном 12-ти квартирном двухэтажном жилом доме предположительно из-за утечки природного газа произошел взрыв газовоздушной смеси без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. При взрыве рухнули четыре квартиры.
Спасателями из под завалов живыми извлечены четверо пострадавших и четверо погибших, включая одного ребёнка. За медицинской помощью обратилось 13 человек, в том числе восемь детей. Госпитализация потребовалась шести пострадавшим, семи спасенным назначили амбулаторное решение.
На брифинге в СЦК озвучили предварительную причину взрыва дома в Жанаозене. Взрыв мог произойти из-за хлопка газовоздушной смеси.
В нем они сообщили о временном прекращении подачи газа в 16 домах, расположенных в микрорайоне «Шугыла».
В городском отделе ЖКХ разъяснили, почему были приняты такие меры.
- В данный момент там работает экспертная группа, необходимо проверить систему газоснабжения, чтобы определить причину произошедшего. В связи с этим, а также по просьбе жителей микрорайона, подключенные к одному газорегуляторному пункту дома отключены от подачи газа. Это займет до трех дней. Если эксперты успеют отработать за сегодняшний день – газоснабжение подключат незамедлительно, - рассказали в жанаозенском отделе ЖКХ.
Стоит отметить, что территория дома №51, где произошел взрыв, была обнесена железным забором для безопасности жителей и для того, чтобы не мешать работе экспертов.
Напомним, 17 апреля во 2-м микрорайоне Жанаозена, в двухподъездном 12-ти квартирном двухэтажном жилом доме предположительно из-за утечки природного газа произошел взрыв газовоздушной смеси без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. При взрыве рухнули четыре квартиры.
Спасателями из под завалов живыми извлечены четверо пострадавших и четверо погибших, включая одного ребёнка. За медицинской помощью обратилось 13 человек, в том числе восемь детей. Госпитализация потребовалась шести пострадавшим, семи спасенным назначили амбулаторное решение.
На брифинге в СЦК озвучили предварительную причину взрыва дома в Жанаозене. Взрыв мог произойти из-за хлопка газовоздушной смеси.