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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:15

Просмотров: 1220

Новый завод по переработке газа обещают построить в Жанаозене до 2025 года

В 2023 году в Жанаозене начнется строительство газоперерабатывающего завода мощностью 900 млн кубометров в год. Деньги в виде кредитной линии выдаст «Народный банк». В роли гаранта выступит «Самрук-Казына». Строительство завода планируют завершить в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства.

Иллюстративное фото
Новый газоперерабатывающий завод в Жанаозене начнут строить в 2023 году.

- Для покрытия нехватки ГСМ на внутреннем рынке планируется расширение мощности Шымкентского НПЗ с шести до 12 млн тонн в год. Для его загрузки сырьём планируется реализовать проекты расширения нефтепроводов Атырау - Кенкияк и Кенкияк - Кумколь, - сказал глава кабинета министерства.

Также в этом году начнут строительство нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене мощностью 900 млн кубометров.

Известно, что ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» в Жанаозене эксплуатируется с 1973 года.

Как сообщает пресс-служба КМГ, существует риск полной остановки действующего завода КазГПЗ вследствие высокой степени изношенности (более 90%) и сверхнормативной эксплуатации технологического оборудования, что повлечет последствия в виде полной остановки объектов добычи нефти и газа недропользователей, поставляющих газ на переработку, дефицит товарного (сухого) газа и СНГ (сжиженного нефтяного газа).

- Строительство нового ГПЗ вместо старого позволит обеспечить население и промышленные предприятия Мангистауской области промышленными и социально значимыми продуктами газопереработки, - сообщает Нацкомпания.



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Комментарии ( 1 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 13:42
обещать - не значит жениться lol
 
 

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