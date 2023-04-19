Новый завод по переработке газа обещают построить в Жанаозене до 2025 года

Новый газоперерабатывающий завод в Жанаозене начнут строить в 2023 году.



- Для покрытия нехватки ГСМ на внутреннем рынке планируется расширение мощности Шымкентского НПЗ с шести до 12 млн тонн в год. Для его загрузки сырьём планируется реализовать проекты расширения нефтепроводов Атырау - Кенкияк и Кенкияк - Кумколь, - сказал глава кабинета министерства.



Также в этом году начнут строительство нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене мощностью 900 млн кубометров.



Известно, что ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» в Жанаозене эксплуатируется с 1973 года.



Как сообщает пресс-служба КМГ, существует риск полной остановки действующего завода КазГПЗ вследствие высокой степени изношенности (более 90%) и сверхнормативной эксплуатации технологического оборудования, что повлечет последствия в виде полной остановки объектов добычи нефти и газа недропользователей, поставляющих газ на переработку, дефицит товарного (сухого) газа и СНГ (сжиженного нефтяного газа).



- Строительство нового ГПЗ вместо старого позволит обеспечить население и промышленные предприятия Мангистауской области промышленными и социально значимыми продуктами газопереработки, - сообщает Нацкомпания.