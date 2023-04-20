Потерявшие жилье при взрыве дома в Жанаозене получили ключи от квартир

Фото из архива lada.kz
Магзум Мирзагалиев, председатель правления КМГ, в ходе рабочей поездки в Жанаозен посетил семьи погибших в результате взрыва в жилом многоквартирном доме.
- Это большая трагедия. Мы разделяем горечь вашей утраты и желаем вам сил и крепости духа. Мы также не могли остаться в стороне и по прямому поручению Президента приобрели квартиры для всех семей, оставшихся без жилья. Это меньшее, что мы могли сделать для вас в этот трудный час, - сказал глава КМГ в ходе беседы с родственниками погибших.
Он уточнил, что для всех девяти семей, лишившихся жилья в результате чрезвычайного происшествия, в зависимости от численности проживающих, компания приобрела две двухкомнатные, пять трехкомнатных и две пятикомнатные квартиры.
Напомним, 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошёл взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
В КМГ тогда сообщили, что намерены обеспечить лишившихся жилья в результате ЧП в Жанаозене новыми квартирами.
- Это большая трагедия. Мы разделяем горечь вашей утраты и желаем вам сил и крепости духа. Мы также не могли остаться в стороне и по прямому поручению Президента приобрели квартиры для всех семей, оставшихся без жилья. Это меньшее, что мы могли сделать для вас в этот трудный час, - сказал глава КМГ в ходе беседы с родственниками погибших.
Он уточнил, что для всех девяти семей, лишившихся жилья в результате чрезвычайного происшествия, в зависимости от численности проживающих, компания приобрела две двухкомнатные, пять трехкомнатных и две пятикомнатные квартиры.
Напомним, 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошёл взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
В КМГ тогда сообщили, что намерены обеспечить лишившихся жилья в результате ЧП в Жанаозене новыми квартирами.
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