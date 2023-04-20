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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:26

Просмотров: 750

Потерявшие жилье при взрыве дома в Жанаозене получили ключи от квартир

Для всех семей, оставшихся без жилья после взрыва жилого дома в Жанаозене, «КазМунайГаз» приобрел квартиры. Об этом сообщается на официальном сайте национальной компании.

Фото из архива lada.kz
Магзум Мирзагалиев, председатель правления КМГ, в ходе рабочей поездки в Жанаозен посетил семьи погибших в результате взрыва в жилом многоквартирном доме.

- Это большая трагедия. Мы разделяем горечь вашей утраты и желаем вам сил и крепости духа. Мы также не могли остаться в стороне и по прямому поручению Президента приобрели квартиры для всех семей, оставшихся без жилья. Это меньшее, что мы могли сделать для вас в этот трудный час, - сказал глава КМГ в ходе беседы с родственниками погибших.

Он уточнил, что для всех девяти семей, лишившихся жилья в результате чрезвычайного происшествия, в зависимости от численности проживающих, компания приобрела две двухкомнатные, пять трехкомнатных и две пятикомнатные квартиры.

Напомним, 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошёл взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).

В КМГ тогда сообщили, что намерены обеспечить лишившихся жилья в результате ЧП в Жанаозене новыми квартирами.



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