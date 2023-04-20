Кто восстановит балюстраду на набережной Актау

- На сегодняшний день составляется дефектная ведомость по разрушенным балюстрадам. Затем будут заказаны необходимые материалы, - ответили чиновники.

Как сообщили в городском акимате, по итогам конкурса победителем определено ТОО «Алаш Констракшн».Напомним, почти всю балюстраду разгромили на набережной 14 микрорайона.К слову, ТОО «Алаш Констракшн» уже не раз становилось ответственным за благоустройство города.