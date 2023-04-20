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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 795

Кто восстановит балюстраду на набережной Актау

В акимате Актау назвали подрядчика, который займется восстановлением разрушений на набережной.

Фото автора
Как сообщили в городском акимате, по итогам конкурса победителем определено ТОО «Алаш Констракшн».

- На сегодняшний день составляется дефектная ведомость по разрушенным балюстрадам. Затем будут заказаны необходимые материалы, - ответили чиновники.


Напомним, почти всю балюстраду разгромили на набережной 14 микрорайона.

К слову, ТОО «Алаш Констракшн» уже не раз становилось ответственным за благоустройство города.

Кто восстановит балюстраду на набережной Актау

Кто восстановит балюстраду на набережной Актау



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Комментарии ( 6 )

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VeraSad (Посетители) Сегодня, 19:12
Рыба гниёт с головы, как впрочем и человек тоже. Зачем ежегодно искать вандалов, не препятствуя системе по уничтожению народных денег, которую создали областной и городской акимат? Нужно привлечь к уголовной ответственности за саботаж чиновников акимата и акимов в том числе, которые от лица народа потратили деньги на откровенное фуфло. Эти балясины, как и вся облицовка не соответствуют ГОСТу, выполнены из хрупкого известняка и установили на соплях. Это явный саботаж, с очевидной целью - уничтожение народных денег, вечно ремонтируя и восстанавливая фуфло. Из этого известняка изготавливают надгробные стеллы и мазары на кладбище, где к ним редко прикасаются. Сколько можно грабить народ и уродовать город??? Когда наконец прекратится этот саботаж, чиновники??? По вам давно тюремная решетка плачет и колючая проволока!!!
 
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  • ЛШП
 Jack (Посетители) Сегодня, 18:39
думаю вандалов-мамбетов не найдут

Вопрос к органам - а почему? Не в степи, посреди города, под кучей хваленых камер, возле поста полиции. Думаю их просто не ищут.
 
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  • ЛШП
 n92 (Посетители) Сегодня, 18:30
думаю вандалов-мамбетов не найдут, а вот исполнитель, который все это сделал тяп-ляп, найдется, вот его и привлечь.
 
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  • Космос
  • ЛШП
 Jack (Посетители) Сегодня, 18:10
Кто будет восстанавливать не так интересно. Желающих получить очередной кусок пирога из бюджета найдется. Более интересно послушать - кто-то ищет тех кто это поломал? Каковы результаты, что вообще слышно?
 
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  • ЛШП
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:37
я, конечно, против вандализма, но, судя по маленьким штырькам и даже их отсутствию в некоторых местах, предыдущий монтаж был произведен не качественно. Грубо говоря, приклеели, и надеются, что будет держаться

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • Jack
  • ЛШП
 Кинст (Посетители) Сегодня, 17:19
Кто ломал, тот пусть и восстанавливает или деньгами спонсирует восстановление.... Столько публикаций о сломанных баллюстрадах и ни одной о пойманном или установленном вандале...
 
 

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