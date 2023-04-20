Акимат Мангистау: Возможно незначительное повышение цен на газ

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Жителей Мангистау взволновала новость о повышении цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ).
В областной администрации заявили, что как минимум до конца июня этого года изменения прежних цен на газ не ожидается.
- Сжиженный нефтяной газ отпускается розничным реализаторам по цене 33 600 тенге (с учетом НДС - 37 632 тенге) за тонну. Для потребителей цена зафиксирована в размере 50 тенге за литр. Данный приказ действует до 30 июня этого года, - пояснил Жасулан Бекболат.
Однако специалист отмечает, что данная розничная цена (50 тенге за литр) является убыточной для производителя (ТОО «КазГПЗ» введен в эксплуатацию в 1973 году, осуществляет переработку природного, попутно-нефтяного газа и газового конденсата, изношенность завода составляет 90 процентов, оборудование устаревшее, есть вероятность остановки завода), в данный момент государственными органами рассматривается вопрос увеличения розничной цены. Это позволит заводу обновить устаревшее оборудование и повысить выработку СНГ до 18 тысяч тонн ежемесячно.
- Областной администрацией проводятся консультации со всеми уполномоченными государственными органами, целью которых является либо удержание цен на текущем уровне, либо незначительное их повышение на пять-десять тенге. Таким образом цена на сжиженный нефтяной газ для потребителя, даже в случае повышения, не должна будет превышать отметки 60 тенге, - заключил специалист.
Напомним, ранее сообщалось, что министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Кабмина анонсировал рост цен на газ в ближайшее время.
Для справки:
Мангистауская область является одним из крупных потребителей СНГ. Ежемесячная потребность региона составляет 17-18 тысяч тонн.
На сегодняшний день в регионе функционирует 411 автогазозаправочных станций (АГЗС) (Актау – 85, Жанаозен – 68, Мунайлы – 110, Мангистау – 52, Тупкараган – 41, Бейнеу – 28, Каракия – 27).
В регионе единственным производителем СНГ является ТОО «КазГПЗ», который находится в Жанаозене.
ТОО «КазГПЗ» ежемесячно перерабатывает и производит 16-16,5 тысяч тонн СНГ в месяц. Остальные 1,5 тысячи тонн СНГ дополнительно поставляется с ТОО «АНПЗ» (с ТОО «АНПЗ» поставляется всего 10 процентов СНГ от общего объема).
Весь произведенный объем газа ТОО «КазГПЗ» отпускает на внутренний рынок розничным реализаторам.
В областной администрации заявили, что как минимум до конца июня этого года изменения прежних цен на газ не ожидается.
- Сжиженный нефтяной газ отпускается розничным реализаторам по цене 33 600 тенге (с учетом НДС - 37 632 тенге) за тонну. Для потребителей цена зафиксирована в размере 50 тенге за литр. Данный приказ действует до 30 июня этого года, - пояснил Жасулан Бекболат.
Однако специалист отмечает, что данная розничная цена (50 тенге за литр) является убыточной для производителя (ТОО «КазГПЗ» введен в эксплуатацию в 1973 году, осуществляет переработку природного, попутно-нефтяного газа и газового конденсата, изношенность завода составляет 90 процентов, оборудование устаревшее, есть вероятность остановки завода), в данный момент государственными органами рассматривается вопрос увеличения розничной цены. Это позволит заводу обновить устаревшее оборудование и повысить выработку СНГ до 18 тысяч тонн ежемесячно.
- Областной администрацией проводятся консультации со всеми уполномоченными государственными органами, целью которых является либо удержание цен на текущем уровне, либо незначительное их повышение на пять-десять тенге. Таким образом цена на сжиженный нефтяной газ для потребителя, даже в случае повышения, не должна будет превышать отметки 60 тенге, - заключил специалист.
Напомним, ранее сообщалось, что министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Кабмина анонсировал рост цен на газ в ближайшее время.
Для справки:
Мангистауская область является одним из крупных потребителей СНГ. Ежемесячная потребность региона составляет 17-18 тысяч тонн.
На сегодняшний день в регионе функционирует 411 автогазозаправочных станций (АГЗС) (Актау – 85, Жанаозен – 68, Мунайлы – 110, Мангистау – 52, Тупкараган – 41, Бейнеу – 28, Каракия – 27).
В регионе единственным производителем СНГ является ТОО «КазГПЗ», который находится в Жанаозене.
ТОО «КазГПЗ» ежемесячно перерабатывает и производит 16-16,5 тысяч тонн СНГ в месяц. Остальные 1,5 тысячи тонн СНГ дополнительно поставляется с ТОО «АНПЗ» (с ТОО «АНПЗ» поставляется всего 10 процентов СНГ от общего объема).
Весь произведенный объем газа ТОО «КазГПЗ» отпускает на внутренний рынок розничным реализаторам.
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