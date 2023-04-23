Рабочие предприятий в Жанаозене могут выразить претензии в анкетах

Анкетирование рабочих. Кадр видео
Как передает телеканал «24KZ», четыре фокус-группы, состоящие из представителей «Казмунайгаза», объезжают месторождения, производственные цеха и лаборатории.
В структурных подразделениях эксперты проводят произвольный опрос.
Люди активно поднимают темы условий и оплаты труда, говорят об изношенном оборудовании и повышении квалификации молодых сотрудников.
Другие же фокус-группы выезжают на встречи с рабочими коллективами на нефтяные месторождения, где выявляют наиболее актуальные проблемы.
Задача масштабного мониторинга - найти слабые места в работе и устранить их. В проверке задействованы 33 эксперта национальной компании.
Комиссия пробудет в Жанаозене до конца мая. Приезжие специалисты будут заниматься различными вопросами, начиная от распределения бюджета до прозрачности процедуры трудоустройства.
Напомним, в настоящее время департаментом экономических расследований по Мангистауской области проводятся несколько досудебных расследований. Как установлено, руководитель «БерАли Мангистау Company» присвоил почти 250 миллионов тенге.
В структурных подразделениях эксперты проводят произвольный опрос.
Люди активно поднимают темы условий и оплаты труда, говорят об изношенном оборудовании и повышении квалификации молодых сотрудников.
Другие же фокус-группы выезжают на встречи с рабочими коллективами на нефтяные месторождения, где выявляют наиболее актуальные проблемы.
Задача масштабного мониторинга - найти слабые места в работе и устранить их. В проверке задействованы 33 эксперта национальной компании.
Комиссия пробудет в Жанаозене до конца мая. Приезжие специалисты будут заниматься различными вопросами, начиная от распределения бюджета до прозрачности процедуры трудоустройства.
Напомним, в настоящее время департаментом экономических расследований по Мангистауской области проводятся несколько досудебных расследований. Как установлено, руководитель «БерАли Мангистау Company» присвоил почти 250 миллионов тенге.
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