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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:21

Просмотров: 346

Рабочие предприятий в Жанаозене могут выразить претензии в анкетах

Массовое анкетирование работников нефтяных и сервисных предприятий проводится в Жанаозене.

Анкетирование рабочих. Кадр видео
Как передает телеканал «24KZ», четыре фокус-группы, состоящие из представителей «Казмунайгаза», объезжают месторождения, производственные цеха и лаборатории.

В структурных подразделениях эксперты проводят произвольный опрос.

Люди активно поднимают темы условий и оплаты труда, говорят об изношенном оборудовании и повышении квалификации молодых сотрудников.

Другие же фокус-группы выезжают на встречи с рабочими коллективами на нефтяные месторождения, где выявляют наиболее актуальные проблемы.

Задача масштабного мониторинга - найти слабые места в работе и устранить их. В проверке задействованы 33 эксперта национальной компании.

Комиссия пробудет в Жанаозене до конца мая. Приезжие специалисты будут заниматься различными вопросами, начиная от распределения бюджета до прозрачности процедуры трудоустройства.

Напомним, в настоящее время департаментом экономических расследований по Мангистауской области проводятся несколько досудебных расследований. Как установлено, руководитель «БерАли Мангистау Company» присвоил почти 250 миллионов тенге.




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