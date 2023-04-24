В каком состоянии качели на площади и на набережной Актау

Фото автора
На «Современной юрте» с качелями на площади Ынтымак сломаны несколько скамеек.
Детям остается делить между собой три работающие качели.
На втором аттракционе на площади Ынтымак из трех качелей функционируют только две.
Отходит настил на качелях у флагштока в 12 микрорайоне.
«Качели трио» на набережной 15 микрорайона также требуют ремонта. Третьи качели и вовсе исчезли.
Как сообщили в городском акимате, в рамках благоустройства восстанавливать объекты будет ТОО «Алаш Констракшн».
Напомним, жители Актау жаловались на сломанные качели на площади Ынтымак и на набережной в прошлом году.
Детям остается делить между собой три работающие качели.
На втором аттракционе на площади Ынтымак из трех качелей функционируют только две.
Отходит настил на качелях у флагштока в 12 микрорайоне.
«Качели трио» на набережной 15 микрорайона также требуют ремонта. Третьи качели и вовсе исчезли.
Как сообщили в городском акимате, в рамках благоустройства восстанавливать объекты будет ТОО «Алаш Констракшн».
Напомним, жители Актау жаловались на сломанные качели на площади Ынтымак и на набережной в прошлом году.