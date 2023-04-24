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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 06:34

Просмотров: 400

В каком состоянии качели на площади и на набережной Актау

Установленные за несколько миллионов тенге качели ломаются снова.

Фото автора
На «Современной юрте» с качелями на площади Ынтымак сломаны несколько скамеек.

В каком состоянии качели на площади и на набережной Актау


Детям остается делить между собой три работающие качели.

В каком состоянии качели на площади и на набережной Актау


На втором аттракционе на площади Ынтымак из трех качелей функционируют только две.

В каком состоянии качели на площади и на набережной Актау


Отходит настил на качелях у флагштока в 12 микрорайоне.

В каком состоянии качели на площади и на набережной Актау


«Качели трио» на набережной 15 микрорайона также требуют ремонта. Третьи качели и вовсе исчезли.

В каком состоянии качели на площади и на набережной Актау


Как сообщили в городском акимате, в рамках благоустройства восстанавливать объекты будет ТОО «Алаш Констракшн».

Напомним, жители Актау жаловались на сломанные качели на площади Ынтымак и на набережной в прошлом году.



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Комментарии ( 2 )

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Al Neri (Посетители) Сегодня, 08:14
Обратите внимание на качели на площади нового Музея и Библиотеки, отсутствие половины освещения
 
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  • n92
  • Кари
 Ирон (Посетители) Сегодня, 07:52
Да потому что зверье сломалось.посмотрите на набережной площадка для инвалидов кто кататься.все кому не попадает нет культуры
 
 

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