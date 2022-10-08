Жители Актау пожаловались на сломанные качели на площади «Ынтымак»



- Здесь совершенно невозможно кататься детям. Просто вандализм какой-то! Покрытие сняли, каркас вообще дырявый. Две качели вообще сорвали с петель. А тех качелей, что стоят рядом, зеркальное покрытие просто завитками отколупывается. Эти бедные качели все переломанные и разрисованные, - рассказала Айгуль Утешова, жительница города.



- В городе и так не много развлечений для детей, а вандалы ломают последнее. Нужно с детства объяснять, как себя правильно вести в обществе. Наш город - это второй наш дом. Ведь они дома ничего не ломают, тогда почему ломают здесь? Это в корне неправильно! Нужно, чтобы дома родители это всё объясняли, - возмутилась жительница Актау.

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- Очень круто, что они сняли эти провода с лампочками. Оголённая проводка свисала, могла кому-то навредить. А мы тут с детьми гуляем, отвернулся, а тут ребенок уже полез лампочки щупать, ему же интересно. Но обидно, что эти арки покорежили, а ещё там и тут пластин наверху уже нет, - говорят горожане.