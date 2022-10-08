Жители Актау пожаловались на сломанные качели на площади «Ынтымак»

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В редакцию Lada.kz обратились жители города с жалобами на сломанные качели и инсталляцию декоративного освещения. По словам людей, установленные на набережной и площади «Ынтымак» качели «Современные юрты» и «Звёздное небо» в 12 микрорайоне систематически ломаются.
- Здесь совершенно невозможно кататься детям. Просто вандализм какой-то! Покрытие сняли, каркас вообще дырявый. Две качели вообще сорвали с петель. А тех качелей, что стоят рядом, зеркальное покрытие просто завитками отколупывается. Эти бедные качели все переломанные и разрисованные, - рассказала Айгуль Утешова, жительница города.
На набережной, по словам людей, протерлись верёвки, на которых держались качели. Облупилась и краска на каркасе. На площади «Ынтымак» из трёх качелей, установленных по проекту, осталась в рабочем состоянии всего одна. Рама архитектурного объекта пробита насквозь в нескольких местах.
Напомним, по данным городской администрации, одна малая архитектурная форма обошлась бюджету в 4 560 415 тенге. Установкой качелей занималась компания «Clover media group».
Качели на набережной. 19.10.2021
Качели на набережной. 05.10.2022
Декоративные «Современные юрты» с качелями у флагштока в 12 микрорайоне и на площади «Ынтымак» вышли из строя. Сломаны и разрисованы спинки и сидения, оторвано покрытие и покорежен каркас.
- В городе и так не много развлечений для детей, а вандалы ломают последнее. Нужно с детства объяснять, как себя правильно вести в обществе. Наш город - это второй наш дом. Ведь они дома ничего не ломают, тогда почему ломают здесь? Это в корне неправильно! Нужно, чтобы дома родители это всё объясняли, - возмутилась жительница Актау.
Как отметили в городском акимате, качели в очередной раз подверглись вандализму.
- Такие поломки происходят не из-за слабой конструкции или неправильной установки. Эти качели рассчитаны на детей, но не на целый десяток на одно место. Иногда можно видеть, как на одни качели забираются по 5-10 ребят и раскачиваются. Разумеется, конструкция не выдерживает такого отношения, - подчеркнули в пресс-службе ведомства
Жители также обратили внимание на демонтаж «Звёздного неба» и некоторые сломанные его элементы.
Частичный демонтаж инсталляции «Звёздное небо», как сообщили в акимате, не затронул городской бюджет.
- Инсталляция «Звёздное небо» была сломана вандалами, и было решено снять свисающие элементы. Средства из городского бюджета на ремонт не выделялись. Мы нашли спонсора, который за свои средства снял свисающие элементы и установил лампы, чтобы никто не смог до них дотянуться, - сообщили в пресс-службе городского акимата.
В городской администрации также отметили, что вандалы являются настоящей проблемой для города.
- Стоит отметить, это не первый случай, когда в городе орудуют вандалы. В основном, ломают в тёмное время суток. Нужно понимать, нанося ущерб городскому имуществу, восстановление осуществляется на средства городского бюджета, выделенные на благоустройство всего города. Однако, из-за частых фактов вандализма этих средств иной раз не хватает. А ведь мы эти средства могли направить на плановые работы по улучшению и развитию города. Висячие гирлянды «Звёздного неба» мы сняли, так как они не горят. Сейчас они находятся на складе. Их использовать повторно не будут. После ремонта подрядная организация прилагает акт выполненных работ, мы проверяем и принимаем работу, если проделанная работа нас устроит. Вся сумма работ находится в открытом доступе на портале госзакупок, - сообщили в акимате.
Напомним, установкой качелей и инсталляции декоративного освещения «Звёздное небо» занималась компания ТОО «Clover media group». 50-метровая достопримечательность обошлась более чем в 43 миллионе тенге. Ранее жителей напугали свисающие с инсталляции провода. Ранее декоративные «Современные юрты» с качелями у флагштока в 12 микрорайоне и на площади «Ынтымак» уже выходили из строя.
- Здесь совершенно невозможно кататься детям. Просто вандализм какой-то! Покрытие сняли, каркас вообще дырявый. Две качели вообще сорвали с петель. А тех качелей, что стоят рядом, зеркальное покрытие просто завитками отколупывается. Эти бедные качели все переломанные и разрисованные, - рассказала Айгуль Утешова, жительница города.
На набережной, по словам людей, протерлись верёвки, на которых держались качели. Облупилась и краска на каркасе. На площади «Ынтымак» из трёх качелей, установленных по проекту, осталась в рабочем состоянии всего одна. Рама архитектурного объекта пробита насквозь в нескольких местах.
Напомним, по данным городской администрации, одна малая архитектурная форма обошлась бюджету в 4 560 415 тенге. Установкой качелей занималась компания «Clover media group».
Качели на набережной. 19.10.2021
Качели на набережной. 05.10.2022
Декоративные «Современные юрты» с качелями у флагштока в 12 микрорайоне и на площади «Ынтымак» вышли из строя. Сломаны и разрисованы спинки и сидения, оторвано покрытие и покорежен каркас.
- В городе и так не много развлечений для детей, а вандалы ломают последнее. Нужно с детства объяснять, как себя правильно вести в обществе. Наш город - это второй наш дом. Ведь они дома ничего не ломают, тогда почему ломают здесь? Это в корне неправильно! Нужно, чтобы дома родители это всё объясняли, - возмутилась жительница Актау.
Как отметили в городском акимате, качели в очередной раз подверглись вандализму.
- Такие поломки происходят не из-за слабой конструкции или неправильной установки. Эти качели рассчитаны на детей, но не на целый десяток на одно место. Иногда можно видеть, как на одни качели забираются по 5-10 ребят и раскачиваются. Разумеется, конструкция не выдерживает такого отношения, - подчеркнули в пресс-службе ведомства
Жители также обратили внимание на демонтаж «Звёздного неба» и некоторые сломанные его элементы.
- Очень круто, что они сняли эти провода с лампочками. Оголённая проводка свисала, могла кому-то навредить. А мы тут с детьми гуляем, отвернулся, а тут ребенок уже полез лампочки щупать, ему же интересно. Но обидно, что эти арки покорежили, а ещё там и тут пластин наверху уже нет, - говорят горожане.
Частичный демонтаж инсталляции «Звёздное небо», как сообщили в акимате, не затронул городской бюджет.
- Инсталляция «Звёздное небо» была сломана вандалами, и было решено снять свисающие элементы. Средства из городского бюджета на ремонт не выделялись. Мы нашли спонсора, который за свои средства снял свисающие элементы и установил лампы, чтобы никто не смог до них дотянуться, - сообщили в пресс-службе городского акимата.
В городской администрации также отметили, что вандалы являются настоящей проблемой для города.
- Стоит отметить, это не первый случай, когда в городе орудуют вандалы. В основном, ломают в тёмное время суток. Нужно понимать, нанося ущерб городскому имуществу, восстановление осуществляется на средства городского бюджета, выделенные на благоустройство всего города. Однако, из-за частых фактов вандализма этих средств иной раз не хватает. А ведь мы эти средства могли направить на плановые работы по улучшению и развитию города. Висячие гирлянды «Звёздного неба» мы сняли, так как они не горят. Сейчас они находятся на складе. Их использовать повторно не будут. После ремонта подрядная организация прилагает акт выполненных работ, мы проверяем и принимаем работу, если проделанная работа нас устроит. Вся сумма работ находится в открытом доступе на портале госзакупок, - сообщили в акимате.
Напомним, установкой качелей и инсталляции декоративного освещения «Звёздное небо» занималась компания ТОО «Clover media group». 50-метровая достопримечательность обошлась более чем в 43 миллионе тенге. Ранее жителей напугали свисающие с инсталляции провода. Ранее декоративные «Современные юрты» с качелями у флагштока в 12 микрорайоне и на площади «Ынтымак» уже выходили из строя.