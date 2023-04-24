В кромешной тьме: вопрос с освещением просят решить жители пригорода Актау

Фото жителей жилого массива Рауан
По словам жителей, фонари горят частично - с 1-ой по 16-ую улицы. Далее же освещения нет.
Детская и футбольная площадки не освещены, к тому же здесь не имеется ни одной пешеходной дорожки.
Однако на прошлой неделе в акимате заявляли, что специалисты постоянно ведут контроль за освещением.
Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.
Вдоль центральной дороги освещение также отсутствует
- Водитель может не заметить пешехода в такой тьме, - говорит местная жительница Аида.
В районе 29-30 улиц лампочки светят тускло
Детская и футбольная площадки не освещены, к тому же здесь не имеется ни одной пешеходной дорожки.
Однако на прошлой неделе в акимате заявляли, что специалисты постоянно ведут контроль за освещением.
Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.
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