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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:11

Просмотров: 444

В кромешной тьме: вопрос с освещением просят решить жители пригорода Актау

Жители жилого массива «Рауан» говорят, что чиновники отчитались о проделанной работе по установке освещения, но на деле оказалось совсем иначе.

Фото жителей жилого массива Рауан
По словам жителей, фонари горят частично - с 1-ой по 16-ую улицы. Далее же освещения нет.

В кромешной тьме: вопрос с освещением просят решить жители пригорода Актау


Вдоль центральной дороги освещение также отсутствует

В кромешной тьме: вопрос с освещением просят решить жители пригорода Актау


- Водитель может не заметить пешехода в такой тьме, - говорит местная жительница Аида.


В кромешной тьме: вопрос с освещением просят решить жители пригорода Актау


В районе 29-30 улиц лампочки светят тускло

В кромешной тьме: вопрос с освещением просят решить жители пригорода Актау


Детская и футбольная площадки не освещены, к тому же здесь не имеется ни одной пешеходной дорожки.

В кромешной тьме: вопрос с освещением просят решить жители пригорода Актау

В кромешной тьме: вопрос с освещением просят решить жители пригорода Актау


Однако на прошлой неделе в акимате заявляли, что специалисты постоянно ведут контроль за освещением.

Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.

В кромешной тьме: вопрос с освещением просят решить жители пригорода Актау



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