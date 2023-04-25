Низкие зарплаты рабочих МАЭКа в Мангистау прокомментировал министр энергетики

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Министр отметил, что в энергетике средний размер зарплаты производственного персонала составляет 150-200 тысяч тенге.
- Это тяжелейший труд. Круглосуточная работа. Комплекс работает и днём, и ночью. Есть вопросы аварий, производственного травматизма, безопасности и охраны труда. Других источников финансирования, кроме как тарифы, республиканский бюджет и прямые инвестиции, нет. Данный вопрос на контроле. Мы понимаем, что производственный персонал предприятия должен получать справедливый оклад, - сказал Саткалиев.
Напомним, 15 апреля несколько десятков рабочих Мангистауского атомного энергетического комбината записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Они потребовали сменить руководство предприятия и улучшить условия труда.
Позже работники записали ещё одно обращение, в котором опровергли жалобы.
В энергокомбинате ответили на очередное обращение работников предприятия касательно заработной платы. По данным пресс-службы организации, в марте прошлого года производственному персоналу, за исключением руководителей и работников управления, повысили заработную плату на 30 процентов.
- Это тяжелейший труд. Круглосуточная работа. Комплекс работает и днём, и ночью. Есть вопросы аварий, производственного травматизма, безопасности и охраны труда. Других источников финансирования, кроме как тарифы, республиканский бюджет и прямые инвестиции, нет. Данный вопрос на контроле. Мы понимаем, что производственный персонал предприятия должен получать справедливый оклад, - сказал Саткалиев.
Напомним, 15 апреля несколько десятков рабочих Мангистауского атомного энергетического комбината записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Они потребовали сменить руководство предприятия и улучшить условия труда.
Позже работники записали ещё одно обращение, в котором опровергли жалобы.
В энергокомбинате ответили на очередное обращение работников предприятия касательно заработной платы. По данным пресс-службы организации, в марте прошлого года производственному персоналу, за исключением руководителей и работников управления, повысили заработную плату на 30 процентов.
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