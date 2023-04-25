Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Апреля
+23...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.34 KZT
  • €1 = 501.93 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:37

Просмотров: 2150

Низкие зарплаты рабочих МАЭКа в Мангистау прокомментировал министр энергетики

В кулуарах правительства министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев прокомментировал жалобы рабочих предприятия МАЭК на низкие заработные платы, передаёт Ulysmedia.kz.

Фото из архива
Министр отметил, что в энергетике средний размер зарплаты производственного персонала составляет 150-200 тысяч тенге.

- Это тяжелейший труд. Круглосуточная работа. Комплекс работает и днём, и ночью. Есть вопросы аварий, производственного травматизма, безопасности и охраны труда. Других источников финансирования, кроме как тарифы, республиканский бюджет и прямые инвестиции, нет. Данный вопрос на контроле. Мы понимаем, что производственный персонал предприятия должен получать справедливый оклад, - сказал Саткалиев.

Напомним, 15 апреля несколько десятков рабочих Мангистауского атомного энергетического комбината записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Они потребовали сменить руководство предприятия и улучшить условия труда.

Позже работники записали ещё одно обращение, в котором опровергли жалобы.

В энергокомбинате ответили на очередное обращение работников предприятия касательно заработной платы. По данным пресс-службы организации, в марте прошлого года производственному персоналу, за исключением руководителей и работников управления, повысили заработную плату на 30 процентов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика