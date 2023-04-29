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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:13

Просмотров: 193

Боевые корабли готовят к лету в Мангистау

Военные моряки в пунктах базирования готовят корабли к летнему периоду эксплуатации.

Фото предоставили в Актауском гарнизоне
Мероприятия по переводу вооружения и военной техники начался с занятия с командирами кораблей и боевых частей по соблюдению мер безопасности для предупреждения аварий и поломок при работе с техникой.

Боевые корабли готовят к лету в Мангистау


Перевод вооружения и военной техники проводится в три этапа в течение месяца. Основная цель данного мероприятия — это поддержание в высокой боевой готовности и надёжной, бесперебойной работы при использовании в летний период.

Боевые корабли готовят к лету в Мангистау


В данный момент в дивизионе закончился подготовительный период, за это время личный состав провели дефектовку кораблей, судов и катеров, также проверили состояние корабельных технических средств, и составили акт технического состояния и план устранения неисправности.

Боевые корабли готовят к лету в Мангистау


- В рамках перевода кораблей в летний период эксплуатации мы начинаем работу с проверки и замены моторного масла главных двигателей и дизель генераторов, промываем топливные фильтры, продуваем воздухом высокого давления трубопроводов. Проверяем работоспособность электрооборудования, специальных средств и связи. Также проводим работу по устранению систем вооружения и механизмов, установленных на кораблях, – отметил заместитель командира дивизиона разнородных кораблей по материально-техническому обеспечению, капитан 3 ранга Казий Абиев.


Боевые корабли готовят к лету в Мангистау


На сегодня Военно-морские силы Казахстана полностью выполнили план боевой подготовки за зимний учебный период.

Боевые корабли готовят к лету в Мангистау

Боевые корабли готовят к лету в Мангистау

Боевые корабли готовят к лету в Мангистау


Ранее в воинских частях регионального командования «Запад» начался перевод вооружения и военной техники к летнему периоду эксплуатации.



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