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По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, перед рабочей группой стоит задача изучить вопросы соблюдения законности и обеспечения прозрачности при проведении тендеров в АО «Озенмунайгаз», так как работники подрядных организаций часто поднимают именно этот вопрос и связывают его с ухудшением условий труда и снижением заработной платы.
В этой связи сотрудники надзорного ведомства анализируют финансово-хозяйственную документацию и закупки АО «Озенмунайгаз» на предмет наличия возможных нарушений и коррупционных рисков.
Одновременно проводится анализ социально-экономического развития Жанаозена и, в целом Мангистауской области.
Анализом охвачены проблемные вопросы в сфере строительства жилищной и инженерной инфраструктуры, развития предпринимательства, культуры, спорта, туризма и агропромышленного комплекса, совершенствования системы здравоохранения и другие важные для региона направления.
Результаты проведённой работы будут доведены до общественности.
Ранее теолога-акына в штате «Озенмунайгаз» и другие нарушения в дочерних предприятиях выявила комиссия.
В этой связи сотрудники надзорного ведомства анализируют финансово-хозяйственную документацию и закупки АО «Озенмунайгаз» на предмет наличия возможных нарушений и коррупционных рисков.
Одновременно проводится анализ социально-экономического развития Жанаозена и, в целом Мангистауской области.
Анализом охвачены проблемные вопросы в сфере строительства жилищной и инженерной инфраструктуры, развития предпринимательства, культуры, спорта, туризма и агропромышленного комплекса, совершенствования системы здравоохранения и другие важные для региона направления.
Результаты проведённой работы будут доведены до общественности.
Ранее теолога-акына в штате «Озенмунайгаз» и другие нарушения в дочерних предприятиях выявила комиссия.