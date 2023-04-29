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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:31

Просмотров: 1014

Генеральная прокуратура изучит законность тендеров «Озенмунайгаз»

В Мангистаускую область прибыла рабочая группа из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата.

Фото из доступных источников
По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, перед рабочей группой стоит задача изучить вопросы соблюдения законности и обеспечения прозрачности при проведении тендеров в АО «Озенмунайгаз», так как работники подрядных организаций часто поднимают именно этот вопрос и связывают его с ухудшением условий труда и снижением заработной платы.

В этой связи сотрудники надзорного ведомства анализируют финансово-хозяйственную документацию и закупки АО «Озенмунайгаз» на предмет наличия возможных нарушений и коррупционных рисков.

Одновременно проводится анализ социально-экономического развития Жанаозена и, в целом Мангистауской области.

Анализом охвачены проблемные вопросы в сфере строительства жилищной и инженерной инфраструктуры, развития предпринимательства, культуры, спорта, туризма и агропромышленного комплекса, совершенствования системы здравоохранения и другие важные для региона направления.

Результаты проведённой работы будут доведены до общественности.

Ранее теолога-акына в штате «Озенмунайгаз» и другие нарушения в дочерних предприятиях выявила комиссия.



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Комментарии ( 1 )

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  • ЛШП
  • zloyfil
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  • синдбад
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 15:03
А анализ в прямом и переносном смысле водоснабжения и качества воды для населения и горожан и анализ так называемого ''полива'' зеленых насаждений хотя бы за последние 5 лет не хотите провести????
 
 

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