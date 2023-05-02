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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:03

Просмотров: 3731

Аварийное отключение двух энергоблоков произошло на «МАЭКе» в Актау

По данным пресс-службе ТОО «МАЭК», 1 мая произошло отключение энергоблока №2 и №3. В результате аварийных остановок энергоблоков произошла остановка завода «КазАзот». По данным пресс-службы АО «КазАзот», на заводе произошло нарушение технологического режима производства.

Иллюстративное фото
Вчера, 1 мая, в социальных сетях жители Актау сообщили о «желтом тумане» в районе завода «КазАзот».

Аварийное отключение двух энергоблоков произошло на «МАЭКе» в Актау


В пресс-службе АО «КазАзот» сообщили, что 1 мая около 17:00 в связи с падением частоты со стороны «МАЭК» произошла аварийная остановка завода.

- Как известно, на электростанции «МАЭК» произошло аварийное отключение, что привело к резкому снижению частоты в электролиниях. По причине аварийной остановки произошло нарушение технологического режима производства АО «КазАзот». Угрозы населению, а также здоровью работников предприятия не наблюдается. Пуск производственного оборудования планируется после того, как восстановится напряжение со стороны «МАЭК», - рассказали в пресс-службе завода.

В пресс-службе энергокомбината подтвердили информацию об аварийном отключении.

По данным энергопредприятия, 1 мая 2023 года на станции ТЭС ТОО «МАЭК» в 12:28 произошло отключение энергоблока №3 из-за неисправности главного масляного насоса (снижение генерации на 128 МВт). В 16:38 на ТЭС ТОО «МАЭК» произошло отключение энергоблока №2 от земляной защиты генератора по причине пробоя изолятора ввода генератора.

- В результате аварийных остановок энергоблоков №2 и №3 суммарная генерация станций ТОО «МАЭК» снизилась с 555 МВт до 264 МВт. По состоянию на 08:40 2 мая ограничение электроэнергии по Мангистауской области составляет 52,5 МВт для потребителей нефтяного сектора: «ОзенМунайГаз» - 37,5 МВт; «БузачиОперейтинг» - 8,2 МВт; «КаражанбасМунай» - 2,8 МВт; «МангистауМунайГаз» - 4 МВт, - сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК».

В пресс-службе энергокомбината заявили, что ограничений по бытовым потребителям области нет. Ограничений населённых пунктов по водоснабжению тоже нет.

- В настоящее время ведутся работы по восстановлению режима работы блока №2 ТЭС, - отметили в компании.



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Комментарии ( 4 )

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AQTAUman (Посетители) Сегодня, 12:46
...но, а как вы хотели господа хорошие??? За 30 с лишним лет не вкладывали в развитие и дальнейшую модернизацию производства МАЭКа?? Только высасывали из него оставшиеся производственные мощности!!! казатомпром кровосос на теле государства ни вкладывали ни копейки, а только сосали и сосали... applauseнасосавшись... beer2 избавились от него как от ненужного балласта...как говорится, что имеем не храним, а потерявши плачем bravo
 
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 Lite (Посетители) Сегодня, 12:01
Да уж... Походу это начало конца.
 
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 дорожник (Посетители) Сегодня, 10:33
Нехороший звоночек. МаЭК был нашей гордостью

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • ЛШП
  • 444
  • Toryn
 ZOLO (Посетители) Сегодня, 10:20
закажу я на всякий случай солнечные панели
 
 

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