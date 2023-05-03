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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:57

Просмотров: 17

Акимат Мангистау: Водители большегрузов завершили акцию протеста и разъехались

В управлении внутренней политики региона сообщили, что после проведения разъяснительных мероприятий водители фур и большегрузных автомобилей завершили свою акцию и покинули место сбора.

Фото жителей Актау
В управлении внутренней политики рассказали, что сегодня, 3 мая, с собравшимися водителями большегрузного автотранспорта, которые собрались в знак протеста против повышения цен на дизельное топливо на выезде из Мунайлинского района, провели беседу. Разъяснительные мероприятия провели представители местных исполнительных и правоохранительных органов, инспекции транспортного контроля, филиала НПП «Атамекен», департамента государственных доходов.

- По итогам разъяснительных работ все собравшиеся водители, завершив свою акцию, покинули место сбора и разошлись, - заявили в ведомстве.

Напомним, более сотни грузовиков были поставлены на обочине на площадку отстоя. К местным водителям присоединились уже и автовладельцы из других регионов страны. Они требовали снизить цену на топливо, так как цена на дизель, по их словам, за последнюю неделю поднялась на 30 процентов. Предприниматели заявили, что из-за акции протеста в регионе были полностью парализованы грузоперевозки.

- Наше предприятие уже почти неделю не может отправить свой товар в другой город, - рассказал один из грузоперевозчиков.



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