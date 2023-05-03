Водители грузовых автомобилей устроили акцию протеста в Мангистау против повышения цен на дизтопливо

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На видео, которое прислал грузоперевозчик Александр, видно, как фуры и большегрузные автомобили стоят в несколько рядов вдоль дороги на выезде из Актау.
По словам мужчины акция протеста началась ещё в прошлый четверг 27 апреля. В акции на сегодняшний день участвуют уже больше сотни водителей фур и большегрузных автомобилей. Водители требует снизить цены на дизельное топливо.
- Более сотни грузовиков поставлены на обочине на площадку отстоя. К местным водителям присоединились уже и автовладельцы из других регионов страны. Они требуют снизить цену на топливо, так как цена на дизель за последнюю неделю поднялась на 30 процентов, - говорит Александр.
Мужчина отметил, что на сегодня в регионе парализовано движение грузовых транспортных перевозок.
- Страдают от этого все водители, хозяева машин, перевозчики, потребители их услуг. Полностью парализованы грузоперевозки. Наше предприятие уже почти неделю не может отправить свой товар в другой город, - отметил грузоперевозчик Александр.
В управлении внутренней политики Мангистауской области прокомментировали сложившуюся ситуацию.
- Зафиксированы сборы водителей грузового автотранспорта региона, в частности, в городах Актау и Жанаозен, Мунайлинском и Бейнеуском районах. Начиная с первых дней сборов с водителями разъяснительные беседы провели представители местных исполнительных органов, инспекции транспортного контроля, филиала НПП «Атамекен», департамента государственных доходов. 2 мая в здании филиала НПП «Атамекен» организована встреча уполномоченных государственных органов с инициативной группой водителей городов Актау и Жанаозен, Мунайлинского района. На встрече по видеоконференцсвязи приняли участие представители министерств энергетики, индустриально-инновационного развития, иностранных дел, которые ответили на вопросы водителей. В данный момент сбор группы водителей наблюдается только в Мунайлинском районе. Разъяснительные работы будут продолжаться, - заявили в управлении внутренней политики Мангистауской области.
Власти области призывают граждан не поддаваться на провокации и напоминают об ответственности за совершение незаконных действий.
На момент выхода материала в акимате региона сообщили корреспонденту, что водители большегрузов начали разъезжаться.
Ранее в прокуратуре Мангистау рассказали, что водители принуждают друг друга участвовать в акциях протеста против повышения цен на ГСМ.
Прокуратура Мангистауской области призывает автовладельцев не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных акциях против поднятия цен на ГСМ.
- В социальных сетях и мессенджерах распространяются материалы лиц, призывающих к участию в незаконных акциях протеста, а также принуждающих к участию в них других водителей грузовых автомобилей. Граждане должны помнить, что за призывы, организацию и участие в незаконных акциях наступает ответственность по статье 488 КоАП РК в виде взысканий вплоть до 25 суток ареста. Если эти действия причинят существенный ущерб, то виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности по статье 400 Уголовного кодекса РК, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП (690 000 тенге) или привлечению к общественным работам на срок до 200 часов, либо аресту на срок до 50 суток, - заявили в прокуратуре региона.
В ведомстве отметили, что распространение ложных и фейковых сообщений является уголовно-наказуемым деянием и влечёт уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК (лишение либо ограничение свободы до семи лет).
По словам мужчины акция протеста началась ещё в прошлый четверг 27 апреля. В акции на сегодняшний день участвуют уже больше сотни водителей фур и большегрузных автомобилей. Водители требует снизить цены на дизельное топливо.
- Более сотни грузовиков поставлены на обочине на площадку отстоя. К местным водителям присоединились уже и автовладельцы из других регионов страны. Они требуют снизить цену на топливо, так как цена на дизель за последнюю неделю поднялась на 30 процентов, - говорит Александр.
Мужчина отметил, что на сегодня в регионе парализовано движение грузовых транспортных перевозок.
- Страдают от этого все водители, хозяева машин, перевозчики, потребители их услуг. Полностью парализованы грузоперевозки. Наше предприятие уже почти неделю не может отправить свой товар в другой город, - отметил грузоперевозчик Александр.
В управлении внутренней политики Мангистауской области прокомментировали сложившуюся ситуацию.
- Зафиксированы сборы водителей грузового автотранспорта региона, в частности, в городах Актау и Жанаозен, Мунайлинском и Бейнеуском районах. Начиная с первых дней сборов с водителями разъяснительные беседы провели представители местных исполнительных органов, инспекции транспортного контроля, филиала НПП «Атамекен», департамента государственных доходов. 2 мая в здании филиала НПП «Атамекен» организована встреча уполномоченных государственных органов с инициативной группой водителей городов Актау и Жанаозен, Мунайлинского района. На встрече по видеоконференцсвязи приняли участие представители министерств энергетики, индустриально-инновационного развития, иностранных дел, которые ответили на вопросы водителей. В данный момент сбор группы водителей наблюдается только в Мунайлинском районе. Разъяснительные работы будут продолжаться, - заявили в управлении внутренней политики Мангистауской области.
Власти области призывают граждан не поддаваться на провокации и напоминают об ответственности за совершение незаконных действий.
На момент выхода материала в акимате региона сообщили корреспонденту, что водители большегрузов начали разъезжаться.
Ранее в прокуратуре Мангистау рассказали, что водители принуждают друг друга участвовать в акциях протеста против повышения цен на ГСМ.
Прокуратура Мангистауской области призывает автовладельцев не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных акциях против поднятия цен на ГСМ.
- В социальных сетях и мессенджерах распространяются материалы лиц, призывающих к участию в незаконных акциях протеста, а также принуждающих к участию в них других водителей грузовых автомобилей. Граждане должны помнить, что за призывы, организацию и участие в незаконных акциях наступает ответственность по статье 488 КоАП РК в виде взысканий вплоть до 25 суток ареста. Если эти действия причинят существенный ущерб, то виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности по статье 400 Уголовного кодекса РК, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП (690 000 тенге) или привлечению к общественным работам на срок до 200 часов, либо аресту на срок до 50 суток, - заявили в прокуратуре региона.
В ведомстве отметили, что распространение ложных и фейковых сообщений является уголовно-наказуемым деянием и влечёт уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК (лишение либо ограничение свободы до семи лет).