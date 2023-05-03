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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:10

Просмотров: 1603

Водители грузовых автомобилей устроили акцию протеста в Мангистау против повышения цен на дизтопливо

В распоряжении редакции «Лада» появилось видео, на кадрах которого большегрузные автомобили стоят на обочине вдоль трассы Актау. Водители фур устроили акцию протеста против повышения цен на дизельное топливо. Об этом рассказал житель Актау Александр, грузоперевозчик.

Кадр видео
На видео, которое прислал грузоперевозчик Александр, видно, как фуры и большегрузные автомобили стоят в несколько рядов вдоль дороги на выезде из Актау.

По словам мужчины акция протеста началась ещё в прошлый четверг 27 апреля. В акции на сегодняшний день участвуют уже больше сотни водителей фур и большегрузных автомобилей. Водители требует снизить цены на дизельное топливо.



- Более сотни грузовиков поставлены на обочине на площадку отстоя. К местным водителям присоединились уже и автовладельцы из других регионов страны. Они требуют снизить цену на топливо, так как цена на дизель за последнюю неделю поднялась на 30 процентов, - говорит Александр.

Мужчина отметил, что на сегодня в регионе парализовано движение грузовых транспортных перевозок.

- Страдают от этого все водители, хозяева машин, перевозчики, потребители их услуг. Полностью парализованы грузоперевозки. Наше предприятие уже почти неделю не может отправить свой товар в другой город, - отметил грузоперевозчик Александр.



В управлении внутренней политики Мангистауской области прокомментировали сложившуюся ситуацию.

- Зафиксированы сборы водителей грузового автотранспорта региона, в частности, в городах Актау и Жанаозен, Мунайлинском и Бейнеуском районах. Начиная с первых дней сборов с водителями разъяснительные беседы провели представители местных исполнительных органов, инспекции транспортного контроля, филиала НПП «Атамекен», департамента государственных доходов. 2 мая в здании филиала НПП «Атамекен» организована встреча уполномоченных государственных органов с инициативной группой водителей городов Актау и Жанаозен, Мунайлинского района. На встрече по видеоконференцсвязи приняли участие представители министерств энергетики, индустриально-инновационного развития, иностранных дел, которые ответили на вопросы водителей. В данный момент сбор группы водителей наблюдается только в Мунайлинском районе. Разъяснительные работы будут продолжаться, - заявили в управлении внутренней политики Мангистауской области.

Власти области призывают граждан не поддаваться на провокации и напоминают об ответственности за совершение незаконных действий.

На момент выхода материала в акимате региона сообщили корреспонденту, что водители большегрузов начали разъезжаться.

Ранее в прокуратуре Мангистау рассказали, что водители принуждают друг друга участвовать в акциях протеста против повышения цен на ГСМ.

Прокуратура Мангистауской области призывает автовладельцев не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных акциях против поднятия цен на ГСМ.

- В социальных сетях и мессенджерах распространяются материалы лиц, призывающих к участию в незаконных акциях протеста, а также принуждающих к участию в них других водителей грузовых автомобилей. Граждане должны помнить, что за призывы, организацию и участие в незаконных акциях наступает ответственность по статье 488 КоАП РК в виде взысканий вплоть до 25 суток ареста. Если эти действия причинят существенный ущерб, то виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности по статье 400 Уголовного кодекса РК, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП (690 000 тенге) или привлечению к общественным работам на срок до 200 часов, либо аресту на срок до 50 суток, - заявили в прокуратуре региона.

В ведомстве отметили, что распространение ложных и фейковых сообщений является уголовно-наказуемым деянием и влечёт уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК (лишение либо ограничение свободы до семи лет).



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Комментарии ( 4 )

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 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:56
Цитата: Lite
Если владельцы фур и компании не платят зарплату своим работникам


Как раз в акции протеста участвовали не крупные компании с наемными водителями, а частники. У крупных компаний, как правило, длинные контракты. ИПэшники перебиваются разовыми заказами. Они и пострадали в первую очередь. Если не считать, конечно, потребителей услуг. В любом случае стоимость товара складывается и из логистики, значит и цены ГСМ. Пример из личного опыта: в январе заказывали машину до Атырау и обратно за 600 тыс тг., сейчас меньше 700 ни кто не едет.
Самое обидное, если бы эти деньги шли на пользу народу, стране, но ведь в карман очередного миллиардера упадут. И бедные станут еще беднее, а богатые еще богаче
 
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 Lite (Посетители) Сегодня, 17:33
Разве доход ВОДИТЕЛЕЙ фур меняется от повышения цена на топливо?

В моей голове не стыкуется суть.

Если владельцы фур и компании не платят зарплату своим работникам, разве не против них нужно бастовать? Коммерсанты отлично устроились, по всей видимости и в тени сами - и мужиков кидают на баррикады, в при этом не удивлюсь если в карман к себе кладут не меньше, чем клали до повышения цена. Ведь цена на услуги так же выросла, а в городе что то не видать дефицита товаров, значит поставки идут.
 
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 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:32
Да вот еще навеяло. Ездил в Россию своим ходом. Солярка на Лукойле, Газпромнефти и Роснефти 55 руб. Понятно на этих заправках это Евро 5 минимум, а так Евро 6 (Экто, G-drive). При сегодняшнем курсе 5,6тг/руб литр в переводе на нашу валюту стоит 308 тенге. Атырауская дизелька хотя и декларируется как Евро 4, вряд ли дотягивает до этого уровня. Заметьте, разница в цене всего 13 тенге. На других заправках РФ, где качество похуже можно заправиться подешевле, 45-50руб (252-280 тенге). Т.е. дешевле нашей.
Кстати, расход топлива на 100км на нашей солярке минимум на 10% больше. Это как раз из-за качества.
Обратите внимание еще на тот факт, что НДС в РФ и КЗ отличается на 8%. По определению наша должна стоить дешевле.
Повышение цены мотивировали как заградительные меры для вывоза ГСМ из страны. Тогда для чего вводили, и, заметьте, до сих пор не отменили, ограничение 100 литров в сутки на заправку легковых и 300 литров грузовых авто? Если это не работает, отмените. А так вполне разумная мера. Главное чтобы она работала.
Да, еще, в Туркменистане цена ГСМ значительно меньше нашей. Что-то никто от туда не вывозит в ущерб своему народу. Может у них пограничники и таможенники за взятки не пропускают лишнего объема? Как-то довелось в Туркменбаши и обратно на такси проехать. Таксист перед их границей из канистры в бак перелил 10 литров и с пустой канистрой проехал в Казахстан. По другому не пропустят.
И последнее. Есть присказка: надо не считать как меньше тратить деньги, а как больше зарабатывать. Может надо больше производить ГСМ и продавать с добавочной стоимостью, а не торговать сырой нефтью?
 
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 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 15:47
Власти области призывают граждан не поддаваться на провокации

Вот не очень понятно, что значит не поддаваться на провокации. Люди выразили свое несогласие с повышением цены на ГСМ. Стоят себе на обочине, ни кого ни куда не призывают, просто не могут работать при такой стоимости дизельного топлива. Давайте их всех посадим в тюрьму что ли? Хотя и было объявлено о повышении цены на 20%, реально даже школьник может посчитать повышение с 230 тенге до 295 составляет 28,3%. В "слаборазвитых европейских странах", у которых и нефти своей мало, за 5% повышения цены ГСМ крестьяне к мэрии привозят трактора навоза и и вываливают ко входу. Я бы наших водителей назвал еще очень терпеливыми.
Не призываю ни кого к беспорядкам, но как-то ситуация очень напоминает январь прошлого года. Тогда тоже все началось с требования снизить цену на газ, а закончилось 18 годами колонии для Масимова. Кстати о цене на газ. Тогда тоже все объясняли высокой себестоимостью и вывозом его в Россию. После того, как все успокоились, цена даже снизилась с 50 до 45 тенге. Что перестали вывозить или себестоимость упала? Такое впечатление, что специально народ злили.
 
 

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