ЦОН или не ЦОН? Что построили в центре Актау

- Помнится, данное здание первоначально строили и причем очень долго как ЦОН для обслуживания жителей нижних микрорайонов. Вот смотрю, достроили, а оно уже продается. Что за фокусы проворачивает акимат? - спрашивает местный житель.

Строительство двухэтажного сооружения в 8 микрорайоне прямо перед зданием Мангистауского областного суда завершено.По словам горожан, там уже появилась вывеска о продаже.В городской администрации сообщили, что земельный участок, на котором расположено здание, изначально был оформлен на частное лицо решением акима Актау от 17 августа 1998 года.Целевое назначение - строительство и эксплуатация торгово-развлекательного центра.