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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:20

Просмотров: 1588

ЦОН или не ЦОН? Что построили в центре Актау

Вопросом судьбы здания перед областным судом заинтересовались горожане.

Фото автора
Строительство двухэтажного сооружения в 8 микрорайоне прямо перед зданием Мангистауского областного суда завершено.

ЦОН или не ЦОН? Что построили в центре Актау


По словам горожан, там уже появилась вывеска о продаже.

ЦОН или не ЦОН? Что построили в центре Актау


- Помнится, данное здание первоначально строили и причем очень долго как ЦОН для обслуживания жителей нижних микрорайонов. Вот смотрю, достроили, а оно уже продается. Что за фокусы проворачивает акимат? - спрашивает местный житель.


В городской администрации сообщили, что земельный участок, на котором расположено здание, изначально был оформлен на частное лицо решением акима Актау от 17 августа 1998 года.

Целевое назначение - строительство и эксплуатация торгово-развлекательного центра.




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Комментарии ( 3 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 14:36
Развлекательный центр (к слову, года три назад там кафе было), и тут же через несколько лет в пяти метрах здание бывшего ПУС переделывают и открывают в нём сразу несколько судов (областной, административный и другие). Это как?! Выиграл дело и тут же пошёл развлекаться?
У чиновников вообще разлад в головах и решениях, раз позволяют существовать друг с другом такие разнородные объекты
 
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  • Кинст
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:20
лапша на ухи, отмазка принята... draznilka rofl
 
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  • Кинст
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:15
Наверно считают что развлекательный центр тоже для обслуживания населения. uhmylka
 
 

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