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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:36

Просмотров: 10

Последние ветераны ВОВ Мангистау: одной из них было всего 14 лет к началу войны

В Мангистауской области в этом году праздновать День Победы довелось лишь троим ветеранам Великой Отечественной войны.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Три героя Великой Отечественной войны живут в Мангистауской области.

Самый старший из них – 1925 года рождения Асан Аймагамбетов был призван на войну в 1942 году, когда ему исполнилось 17 лет. Он принимал участие в освобождении Молдавии, Польши и дошёл до Берлина. За боевые заслуги его наградили орденами «Славы» ІІІ степени, «Отечественной войны» І степени, медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», а также благодарственным письмом от Иосифа Сталина и юбилейными медалями.

Последние ветераны ВОВ Мангистау: одной из них было всего 14 лет к началу войны


Василий Юрьевич Салазкин воевал на I-ом Дальневосточном фронте как младший сержант. Награждён орденом «Отечественной войны ІІ степени», медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и «Маршала Советского Союза Жукова Г.К.».

Последние ветераны ВОВ Мангистау: одной из них было всего 14 лет к началу войны


Заривняк Ольга Платоновна родилась в 1927 году. К началу войны Ольге Платоновне было всего 14 лет. Несмотря на юный возраст она была связной в партизанском отряде в своём родном городе. Ольга Платоновна передавала важную информацию и помогала раненым солдатам. Имеет юбилейные медали: «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков», «60-летие ВОВ», «65-летие ВОВ», «Защитнику Отечества», «70 лет победы над нацизмом», «Ветеран-освободитель», «Ветеран войны». Получила ордена «За мужество» и «Великая Победа 65 лет». В 2015 году переехала из Украины в Актау к внучке.

Последние ветераны ВОВ Мангистау: одной из них было всего 14 лет к началу войны


Напомним, глава региона поздравил мангистаусцев с 78-летием окончания Великой Отечественной войны (ВОВ). Он отметил, что в этом году праздник встречают всего три ветерана и 510 тружеников тыла, проживающих в Мангистауской области.



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