Аким Жанаозена обратился к бастующим безработным

фото акимата Мангистауской области
Свое обращение аким Жанаозена Айбек Косуаков опубликовал в Facebook. Он сообщил, что сегодня, 10 мая, группа безработных граждан вновь устроила акцию протеста перед акиматом, объявив о намерении вести голодовку до тех пор, пока их не трудоустроят в нефтегазовую отрасль.
- Как я говорил ранее, трудоустроить одномоментно всех в нефтегазовую отрасль невозможно, необходимо использовать все возможные варианты трудоустройства, предлагаемые государством, однако, к сожалению, некоторые из наших граждан не хотят прислушиваться к этим словам. Мы не можем в ущерб людям, спокойно ждущим своей очереди на трудоустройство в рамках действующего алгоритма, трудоустроить тех, кто выходит протестовать перед акиматом. Это нечестно и несправедливо, - сообщил аким.
Айбек Косуаков отметил, что людям предлагается альтернатива - трудоустроиться на работу в рамках проекта «Жұмыс жасаймын», с зарплатой от 140 до 280 тысяч тенге, с обширным списком вакансий, для большинства из которых не обязательно наличие высшего образования. И в это время ждать своей очереди в нефтегазовый сектор.
- На мой взгляд, это лучше чем говорить о том, что у тебя нет работы, и в тоже время отказываться от имеющихся предложений. В Жанаозене имеется ряд проблем, требующих своего решения и занятость населения одна из них. Но зачастую мне и моим коллегам вместо того, чтобы заниматься поиском системных решений для актуальных вопросов нашего города приходится тратить время на митинги и забастовки. Уважаемые земляки! Дайте нам возможность работать. Наши двери открыты - многие из общественных активистов принимают участие в работе наших комиссий по самым разным вопросам. Нам требуется ваша конструктивная помощь - вместе мы сможем добиться большего. Я уверен, что общими усилиями мы сделаем жизнь нашего города и его горожан лучше, - написал Айбек Косуаков.
Напомним, безработные жители Жанаозена вновь собрались у акимата с целью проведения акции протеста. В департаменте полиции региона сообщили, что 17 нарушителей закона были задержаны и доставлены в управление полиции.
- Как я говорил ранее, трудоустроить одномоментно всех в нефтегазовую отрасль невозможно, необходимо использовать все возможные варианты трудоустройства, предлагаемые государством, однако, к сожалению, некоторые из наших граждан не хотят прислушиваться к этим словам. Мы не можем в ущерб людям, спокойно ждущим своей очереди на трудоустройство в рамках действующего алгоритма, трудоустроить тех, кто выходит протестовать перед акиматом. Это нечестно и несправедливо, - сообщил аким.
Айбек Косуаков отметил, что людям предлагается альтернатива - трудоустроиться на работу в рамках проекта «Жұмыс жасаймын», с зарплатой от 140 до 280 тысяч тенге, с обширным списком вакансий, для большинства из которых не обязательно наличие высшего образования. И в это время ждать своей очереди в нефтегазовый сектор.
- На мой взгляд, это лучше чем говорить о том, что у тебя нет работы, и в тоже время отказываться от имеющихся предложений. В Жанаозене имеется ряд проблем, требующих своего решения и занятость населения одна из них. Но зачастую мне и моим коллегам вместо того, чтобы заниматься поиском системных решений для актуальных вопросов нашего города приходится тратить время на митинги и забастовки. Уважаемые земляки! Дайте нам возможность работать. Наши двери открыты - многие из общественных активистов принимают участие в работе наших комиссий по самым разным вопросам. Нам требуется ваша конструктивная помощь - вместе мы сможем добиться большего. Я уверен, что общими усилиями мы сделаем жизнь нашего города и его горожан лучше, - написал Айбек Косуаков.
Напомним, безработные жители Жанаозена вновь собрались у акимата с целью проведения акции протеста. В департаменте полиции региона сообщили, что 17 нарушителей закона были задержаны и доставлены в управление полиции.
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