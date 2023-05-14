80 экс-сотрудников «БерАли Мангистау Company» попросили взять их обратно на работу

- Мы беспокоимся о наших бывших сотрудниках, уважаем права каждого из них и учитываем их мнение. Работа была остановлена на месяц и более. Было много переговоров. Мы рады видеть их снова в наших рядах. Я верю, что мы будем сотрудничать друг с другом и выполним объем работ в срок, - отметил на встрече директор ТОО «БерАли Мангистау Компани».

В феврале ТОО «БерАли Мангистау Компани» выиграло в открытом конкурсе у АО «ОзенМунайГаз» объем работ по выводу из эксплуатации скважин на сумму 666 миллионов тенге.Работы должны были начаться 1 апреля. Однако в связи с трудовым спором между работниками со сторонами были проведены переговоры. Теперь же они приступят к работе на месторождении со следующего понедельника, 15 мая. Их направят на работы по демонтажу скважин.Глава товарищества принял заявление о повторном трудоустройстве 80 бывших сотрудников ТОО «БерАли Мангистау Компани».Напомним, главным требованием экс-сотрудников «БерАли Мангистау Company» являлось трудоустройство в штат АО «Озенмунайгаз».В конце апреля сообщалось, что, по данным следствия, руководство «БерАли Мангистау Company» якобы присвоило почти 250 миллионов тенге.