Жителей Актау предупредили об отключении подачи электроэнергии

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Жители верхних микрорайонов Актау ночью 16 мая останутся без электричества.
- В период между 02:00 ночи и 05:00 утра на 30 минут будет отключение электроэнергии в 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 28, 29, 30 микрорайонах. Будет работать АО «МРЭК», - сообщает ГКП «АУЭС».
Ранее сообщалось, что жителям домов 4, 5, 6, 7 в 12 микрорайоне отключили электроэнергию. Неработающие светофоры вызвали транспортный коллапс на дорогах.
Подробнее читайте здесь.
- В период между 02:00 ночи и 05:00 утра на 30 минут будет отключение электроэнергии в 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 28, 29, 30 микрорайонах. Будет работать АО «МРЭК», - сообщает ГКП «АУЭС».
Ранее сообщалось, что жителям домов 4, 5, 6, 7 в 12 микрорайоне отключили электроэнергию. Неработающие светофоры вызвали транспортный коллапс на дорогах.
Подробнее читайте здесь.
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