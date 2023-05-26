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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:58

Просмотров: 1997

Взрыв или землетрясение? Жители Актау почувствовали подземные толчки в квартирах

Жители Актау вчера, 25 мая, сообщали об ощущении землетрясения или последствий взрыва в разных микрорайонах города. По словам горожан, у них тряслись люстры и окна. Пользователи социальных сетей предположили, что в Актау произошло землетрясение. Но в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистау заявили, что никакой информации о землетрясении в регионе не поступало.

Иллюстративное фото
Горожане сообщали, что почувствовали толчки во 2, 3, 4, 5, 7, 11 и 29 микрорайонах.

- Были сильные толчки, аж окна затряслись, мы подумали, что может на улице ремонт делают, но все посмотрели потом вокруг, техники нет, - сообщают жители.

Взрыв или землетрясение? Жители Актау почувствовали подземные толчки в квартирах


Взрыв или землетрясение? Жители Актау почувствовали подземные толчки в квартирах


Взрыв или землетрясение? Жители Актау почувствовали подземные толчки в квартирах


Взрыв или землетрясение? Жители Актау почувствовали подземные толчки в квартирах


Взрыв или землетрясение? Жители Актау почувствовали подземные толчки в квартирах


Взрыв или землетрясение? Жители Актау почувствовали подземные толчки в квартирах


В ДЧС региона сообщили, что землетрясения и взрывов в регионе не зарегистрировано.

Согласно данным сайта Volcano Discovery, за последние 24 часа в Мангистауской области подтвержденных землетрясений также не было.

Напомним, 25 апреля умеренное землетрясение магнитудой 4.5 произошло в Мангистауской области.



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Комментарии ( 4 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 11:59
шаман,
там сотрясать нечему))) она уже куда-то провалилась rofl
 
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babe (Посетители) Сегодня, 10:47
В это время была в 14 мкр, как будто два толчка было , существенно ощутимо . Или взрыв или землятресение однозначно
 
-1
  • babe
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  • Lite
  • arelav_74
  • Placida
  • ЛШП
  • Жанна Сагидуллакызы
 шаман (Посетители) Сегодня, 10:32
экономика упала...

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • babe
  • Placida
  • ЛШП
 Darkman (Посетители) Сегодня, 10:32
Да я тоже ощутил во втором микрорайоне на 4 этаже.
ДЧС как всегда ничего не ощущала, значит по их мнению ничего небыло. Все врут, а они самые честные.
 
 

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