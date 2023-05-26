Взрыв или землетрясение? Жители Актау почувствовали подземные толчки в квартирах

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Горожане сообщали, что почувствовали толчки во 2, 3, 4, 5, 7, 11 и 29 микрорайонах.
- Были сильные толчки, аж окна затряслись, мы подумали, что может на улице ремонт делают, но все посмотрели потом вокруг, техники нет, - сообщают жители.
В ДЧС региона сообщили, что землетрясения и взрывов в регионе не зарегистрировано.
Согласно данным сайта Volcano Discovery, за последние 24 часа в Мангистауской области подтвержденных землетрясений также не было.
Напомним, 25 апреля умеренное землетрясение магнитудой 4.5 произошло в Мангистауской области.
- Были сильные толчки, аж окна затряслись, мы подумали, что может на улице ремонт делают, но все посмотрели потом вокруг, техники нет, - сообщают жители.
В ДЧС региона сообщили, что землетрясения и взрывов в регионе не зарегистрировано.
Согласно данным сайта Volcano Discovery, за последние 24 часа в Мангистауской области подтвержденных землетрясений также не было.
Напомним, 25 апреля умеренное землетрясение магнитудой 4.5 произошло в Мангистауской области.