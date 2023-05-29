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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:59

Просмотров: 1407

Рейды на запрещенных местах для купания проводят волонтеры со спасателями в Актау

Первый профилактический рейд проведен на набережной в минувшие выходные.

Фото предоставили волонтеры «Lider.kz»
В прошедшие выходные, 27 и 28 мая, волонтеры Lider.kz совместно с сотрудниками ДЧС региона провели профилактический рейд к спуску от памятника Тарасу Шевченко в 5 микрорайоне, а также в 7 и 14 микрорайонах.

Рейды на запрещенных местах для купания проводят волонтеры со спасателями в Актау


С отдыхающими были проведены беседы и розданы памятки с правилами купания.

Рейды на запрещенных местах для купания проводят волонтеры со спасателями в Актау


Рейды планируется проводить на регулярной основе и в запрещенных местах за городом.

Рейды на запрещенных местах для купания проводят волонтеры со спасателями в Актау


За допущенные правонарушения по статье 364 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (Нарушение правил общего водопользования) граждане могут быть привлечены к административной ответственности.

Рейды на запрещенных местах для купания проводят волонтеры со спасателями в Актау


Спасатели напоминают, где запрещено купаться в Мангистау в этом году.



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Комментарии ( 7 )

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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 12:18
Цитата: Lite
А кто эти люди без формы?

Это шестерки на службе у государства.
Я бы им сказал по поводу купания, что это моя жизнь и я за неё в ответе. Пусть выписывают штраф, надеюсь они им подавятся

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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Aktauuuu (Посетители) Сегодня, 11:48
На голубую бухту ездили? Почему там нельзя купаться?
 
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  • K_e_k_s
  • Empro
 Lite (Посетители) Сегодня, 10:38
Цитата: jokerok
Всё это прекрасно, только нифига не работает.


Почему же? Примерно человек...ну наверное 300 как минимум вчера там купались абсолютно беспрепятственно. Нарушители в погонах стояли в стороне и наблюдали, нарушители в гражданской одежде вскоре и вообще покинули место своего нарушения. Всё отлично работает.
 
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  • watlow
  • Papirosso
 jokerok (Посетители) Сегодня, 10:36
Цитата: Lite
Вышестоящим законом РК является Конституция, где кроме прочих интересных вещей написано и про источник Государственной власти, коим является народ.

Всё это прекрасно, только нифига не работает.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Empro
  • Papirosso
 Lite (Посетители) Сегодня, 10:34
Цитата: jokerok
К сожалению мне придётся вас расстроить.


Хорошо.
Цитата: jokerok
К сожалению мне придётся вас расстроить.
О Правилах общего водопользования в Мангистауской области


Вышестоящим законом РК является Конституция, где кроме прочих интересных вещей написано и про источник Государственной власти, коим является народ. Большинство ОЧЕВИДНО против непонятного постановления о запрете купания, а значит это постановление автоматически утрачивает силу и запрет на купание является незаконным. Все препятствующие купанию в т.ч. на "тарасике" - являются нарушителями.
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 10:14
Цитата: Lite
Запрет на купание в этих местах незаконен.

К сожалению мне придётся вас расстроить.
О Правилах общего водопользования в Мангистауской области

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • K_e_k_s
  • Papirosso
 Lite (Посетители) Сегодня, 09:28
А кто эти люди без формы? Вчера купался на "тарасике" (как лет 40 предыдущих), подошёл какой то - что то хочет, что то говорит. Думал бомж, "мелочи, говорю, нет".

А это вон оно что...

Запрет на купание в этих местах незаконен. Гражданским лицам стоило бы тоже задуматься, если не хотят ответственности.
 
 

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