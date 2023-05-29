Рейды на запрещенных местах для купания проводят волонтеры со спасателями в Актау

В прошедшие выходные, 27 и 28 мая, волонтеры Lider.kz совместно с сотрудниками ДЧС региона провели профилактический рейд к спуску от памятника Тарасу Шевченко в 5 микрорайоне, а также в 7 и 14 микрорайонах.



С отдыхающими были проведены беседы и розданы памятки с правилами купания.



Рейды планируется проводить на регулярной основе и в запрещенных местах за городом.



За допущенные правонарушения по статье 364 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (Нарушение правил общего водопользования) граждане могут быть привлечены к административной ответственности.

