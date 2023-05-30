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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:26

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Будет ли меняться руководство «Озенмунайгаза» после проверок, рассказал министр энергетики

В кулуарах правительства журналисты поинтересовались у министра энергетики, решился ли вопрос о трудоустройстве бывших нефтяников, оставшихся без работы, а также грядет ли смена руководства «Озенмунайгаза» из-за нарушений, выявленных при проведении проверок, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, к каким договоренностям пришли по ситуации с безработными из Жанаозена, передает корреспондент Tengrinews.kz.

- Работа продолжается, требования представителей строительных организаций и подрядных организаций - «КазМунайГаз» перешел на режим проведения долгосрочных тендеров. То есть теперь эти подрядные работы на период три года и более - будет осуществляться конкурс, который обеспечит определенную стабильность для сотрудников строительных компаний. Также предполагается заключение с ними на этот период среднесрочных контрактов. И, насколько я знаю, уже достаточно большая работа проведена в части повышения тарифов, так называемых зарплат, и фиксирование их на уровне, чтобы в рамках проведения конкурса участники не могли использовать фонд оплаты труда своих сотрудников, для того чтобы победить в конкурсе, - заявил министр энергетики, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Саткалиева, в данный момент «Озенмунайгаз», «КазМунайГаз» и местные исполнительные органы продолжают вести диалог с представителями отраслей.

Министра энергетики журналисты также спросили, будет ли меняться руководство «Озенмунайгаза», есть ли коррупционные правонарушения в компании.

- Мы ждем завершения работы госкомиссии. Действительно, официально было объявлено, что в рамках контроля и проверки процедур закупок, процедур приема на работу, других вопросов деятельности «Озенмунайгаз» были обнаружены серьезные нарушения. Вопросы кадровые относятся к компетенции акционера компании «КазМунайГаз». Я думаю, безусловно, все замечания работы комиссии будут учтены. Безусловно, нефтяная отрасль является локомотивом в развитии казахстанской экономики. Мы считаем, что зарплаты нефтяников, социальное положение должны находиться во внимании компании «КазМунайГаз», фонда «Самрук Казына» и находиться в соответствующем контроле госорганов, - пояснил министр.

Напомним, 10 апреля в Астане у здания Минэнерго собрались бывшие сотрудники компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных работ для АО «Озенмунайгаз», дочерней компании КМГ.

Собравшиеся требовали трудоустроить их в штат «Озенмунайгаза». В «КазМунайГазе» ранее сообщили, что 1 апреля рабочим было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тысяч тенге. Однако экс-сотрудники «БерАли Мангистау Company» отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера.

Приехав домой в Жанаозен, безработные объявили голодовку у здания городского акимата Жанаозена. Они требовали трудоустройства в нефтегазовый сектор в обход общей очереди, на что представители акимата им ответили отказом.

Ранее стало известно, что руководитель «БерАли Мангистау Company» присвоил почти 250 миллионов тенге.



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