Летняя традиция! Горячую воду отключили в Актау на неопределённый срок

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
В связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе тепловой сети ТОО «МАЭК» сегодня, 31 мая, с 09:00 отключили горячее водоснабжение.
- О возобновлении подачи горячей воды в областной центр будет сообщено дополнительно, - отметили в пресс-службе энергокомбината.
Напомним, ранее горячую воду уже отключали и обещали возобновить её подачу в ночь с 28 на 29 мая.
- О возобновлении подачи горячей воды в областной центр будет сообщено дополнительно, - отметили в пресс-службе энергокомбината.
Напомним, ранее горячую воду уже отключали и обещали возобновить её подачу в ночь с 28 на 29 мая.