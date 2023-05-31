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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:08

Просмотров: 607

Летняя традиция! Горячую воду отключили в Актау на неопределённый срок

С утра сегодняшнего дня прекратили подачу горячего водоснабжения в город. Об этом сообщили в пресс-службе товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК».

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
В связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе тепловой сети ТОО «МАЭК» сегодня, 31 мая, с 09:00 отключили горячее водоснабжение.

- О возобновлении подачи горячей воды в областной центр будет сообщено дополнительно, - отметили в пресс-службе энергокомбината.

Напомним, ранее горячую воду уже отключали и обещали возобновить её подачу в ночь с 28 на 29 мая.



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Комментарии ( 5 )

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DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 12:14
У нас её уже как месяц нету, интересно как они её смогли отключить
 
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  • babe
 Жанар (Посетители) Сегодня, 12:06
Цитата: babe
в Актау горячей воды ,в летний период , нет, вплоть до момента включения отопления.

ЭТО!, "ноу хау" по экономии воды, "правителей" с Ёкимата, и работников МАЭКа...

Цитата: Kopbay Kalbay
Клоуны! Я офигею от наших чиновников! Нам цирк не надо!

ЭТО!, точно...

Все мы ходим под богом.
 
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  • Papirosso
  • xerox
  • Жанар
 Kopbay Kalbay (Посетители) Сегодня, 11:48
Клоуны! Я офигею от наших чиновников! Нам цирк не надо!
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 11:46
Питьевая вода летом теплая, привыкли так купаться) Только и она плохо идёт.
 
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  • Галина63
  • Adai11
  • Kopbay Kalbay
  • Жанар
 babe (Посетители) Сегодня, 11:16
Чтобы отключить нужно, чтобы была вода! Да и по факту в Актау горячей воды ,в летний период , нет, вплоть до момента включения отопления.
 
 

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