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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:34

Просмотров: 13

Последний звонок: полиция Мангистау призывает родителей выпускников усилить контроль

Полиция Мангистауской области перешли на усиленный вариант несения службы. Это связано с выпускными мероприятиями школьников.

Школа-гимназия № 13. Фото автора
Сегодня, 1 июня во всех школах региона прозвенит последний звонок для выпускников.

В учебных заведениях пройдут торжественные линейки.

В Актау, как и по всей Мангистауской области, сотрудниками полиции будут приняты меры по обеспечению общественного порядка в школах и на близлежащих территориях. В полиции призывают родителей и учителей следить за детьми во избежание противоправных действий.

Последний звонок: полиция Мангистау призывает родителей выпускников усилить контроль


- Около 1000 сотрудников Мангистауской области сейчас перешли на усиленный режим работы. В связи с последним звонком и днем защиты детей. Просим вас не нарушать правила дорожного движения. Не выезжать на маевки, природные места. А так запрещено отмечать в ресторане, барах, кафе, - заявили в полиции региона.

Напомним, видео с разъезжавшими по дорогам Жанаозена выпускниками появилось в социальных сетях. В департаменте полиции региона сообщили, что водителей, грубо нарушивших ПДД, привлекли к ответственности.



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