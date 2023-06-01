Последний звонок: полиция Мангистау призывает родителей выпускников усилить контроль

Школа-гимназия № 13. Фото автора
Сегодня, 1 июня во всех школах региона прозвенит последний звонок для выпускников.
В учебных заведениях пройдут торжественные линейки.
В Актау, как и по всей Мангистауской области, сотрудниками полиции будут приняты меры по обеспечению общественного порядка в школах и на близлежащих территориях. В полиции призывают родителей и учителей следить за детьми во избежание противоправных действий.
- Около 1000 сотрудников Мангистауской области сейчас перешли на усиленный режим работы. В связи с последним звонком и днем защиты детей. Просим вас не нарушать правила дорожного движения. Не выезжать на маевки, природные места. А так запрещено отмечать в ресторане, барах, кафе, - заявили в полиции региона.
Напомним, видео с разъезжавшими по дорогам Жанаозена выпускниками появилось в социальных сетях. В департаменте полиции региона сообщили, что водителей, грубо нарушивших ПДД, привлекли к ответственности.
В учебных заведениях пройдут торжественные линейки.
В Актау, как и по всей Мангистауской области, сотрудниками полиции будут приняты меры по обеспечению общественного порядка в школах и на близлежащих территориях. В полиции призывают родителей и учителей следить за детьми во избежание противоправных действий.
- Около 1000 сотрудников Мангистауской области сейчас перешли на усиленный режим работы. В связи с последним звонком и днем защиты детей. Просим вас не нарушать правила дорожного движения. Не выезжать на маевки, природные места. А так запрещено отмечать в ресторане, барах, кафе, - заявили в полиции региона.
Напомним, видео с разъезжавшими по дорогам Жанаозена выпускниками появилось в социальных сетях. В департаменте полиции региона сообщили, что водителей, грубо нарушивших ПДД, привлекли к ответственности.
Оставьте свой комментарий первым.