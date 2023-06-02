Мелеет на глазах: быстрое высыхание Каспия зафиксировали в Туркменистане

Фото: turkmen.news
Прибрежный ранее город в Туркменистане - Хазар - теперь находится в сотнях метров от Каспийского моря, сообщает издание «Хроника Туркменистана».
Для понимания масштабов проблемы американское агентство NASA опубликовало два снимка со спутника казахстанской части Каспия, сделанные в сентябре 2006 и 2022 годов.
На фото видно, что местами береговая линия отошла на километры, а залив Кайдак, расположенный на восточном берегу Каспийского моря на территории Казахстана, полностью высох.
Быстрое высыхание Каспия заметно также и на прибрежной территории Туркменистана. Например, еще в 2007 году город Хазар, который расположен на одноименном полуострове, находился непосредственно на берегу моря. По мере высыхания Каспия береговая линия все дальше отдалялась и сейчас местами вода отступила на 800 метров.
Как сообщает издание Turkmen news, некоторые отели в национальной туристической зоне «Аваза», расположенной недалеко от Туркменбаши, начали перестраивать свои прибрежные пирсы, так как вода ушла так далеко, что в нынешнем виде смысла в этой инфраструктуре больше нет.
Радио «Азатлык» рассказало, что в этом году вода в городе Туркменбаши отступила на 25-50 метров.
В эти дни работников бюджетных организаций привлекают к очистке пляжей, откуда отступила вода, от мусора, отходов, пластиковых пакетов, сообщил изданию один из бюджетников.
Для понимания масштабов проблемы американское агентство NASA опубликовало два снимка со спутника казахстанской части Каспия, сделанные в сентябре 2006 и 2022 годов.
На фото видно, что местами береговая линия отошла на километры, а залив Кайдак, расположенный на восточном берегу Каспийского моря на территории Казахстана, полностью высох.
Быстрое высыхание Каспия заметно также и на прибрежной территории Туркменистана. Например, еще в 2007 году город Хазар, который расположен на одноименном полуострове, находился непосредственно на берегу моря. По мере высыхания Каспия береговая линия все дальше отдалялась и сейчас местами вода отступила на 800 метров.
Как сообщает издание Turkmen news, некоторые отели в национальной туристической зоне «Аваза», расположенной недалеко от Туркменбаши, начали перестраивать свои прибрежные пирсы, так как вода ушла так далеко, что в нынешнем виде смысла в этой инфраструктуре больше нет.
Радио «Азатлык» рассказало, что в этом году вода в городе Туркменбаши отступила на 25-50 метров.
В эти дни работников бюджетных организаций привлекают к очистке пляжей, откуда отступила вода, от мусора, отходов, пластиковых пакетов, сообщил изданию один из бюджетников.
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