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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:56

Просмотров: 1259

Мелеет на глазах: быстрое высыхание Каспия зафиксировали в Туркменистане

Быстрое высыхание Каспия заметно не только в Актау, но и на прибрежной территории Туркменистана. Некоторые отели начали перестраивать свои прибрежные пирсы, так как вода ушла так далеко, что в нынешнем виде смысла в этой инфраструктуре больше нет. Об этом сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Фото: turkmen.news
Прибрежный ранее город в Туркменистане - Хазар - теперь находится в сотнях метров от Каспийского моря, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Для понимания масштабов проблемы американское агентство NASA опубликовало два снимка со спутника казахстанской части Каспия, сделанные в сентябре 2006 и 2022 годов.

Мелеет на глазах: быстрое высыхание Каспия зафиксировали в Туркменистане


На фото видно, что местами береговая линия отошла на километры, а залив Кайдак, расположенный на восточном берегу Каспийского моря на территории Казахстана, полностью высох.

Быстрое высыхание Каспия заметно также и на прибрежной территории Туркменистана. Например, еще в 2007 году город Хазар, который расположен на одноименном полуострове, находился непосредственно на берегу моря. По мере высыхания Каспия береговая линия все дальше отдалялась и сейчас местами вода отступила на 800 метров.

Как сообщает издание Turkmen news, некоторые отели в национальной туристической зоне «Аваза», расположенной недалеко от Туркменбаши, начали перестраивать свои прибрежные пирсы, так как вода ушла так далеко, что в нынешнем виде смысла в этой инфраструктуре больше нет.

Мелеет на глазах: быстрое высыхание Каспия зафиксировали в Туркменистане


Радио «Азатлык» рассказало, что в этом году вода в городе Туркменбаши отступила на 25-50 метров.

В эти дни работников бюджетных организаций привлекают к очистке пляжей, откуда отступила вода, от мусора, отходов, пластиковых пакетов, сообщил изданию один из бюджетников.



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