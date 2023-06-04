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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:02

Просмотров: 323

Когда отремонтируют дорогу к яхт-клубу в Актау

Для развития туризма, как считают горожане, требуется провести ямочный ремонт автодороги, ведущей к единственному яхт-клубу «Бриз».

фото местного жителя Ратмира
Жители 1 микрорайона уже много лет самостоятельно пытаются залатывать образующиеся ямы на дороге. Кто-то самостоятельно покупает цемент, укладывает камни. Люди просят отреагировать на проблему и принять меры.

Когда отремонтируют дорогу к яхт-клубу в Актау


- Уважаемый акимат, если вы собрались развивать туризм в нашем регионе и начали это осуществлять с капитального ремонта дорог, то делайте это не в одну только сторону - по дороге в «Rixos»). Горожане и приезжие, отдыхающие в том же самом отеле, бывают также и в яхт-клубе, чтобы покататься и посмотреть на наш прекрасный город. И едут они по убитой дороге - единственной дороге до яхт-клуба, - обращается местный житель Ратмир.


Когда отремонтируют дорогу к яхт-клубу в Актау


Ситуацию прокомментировали в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

- В настоящее время данная автомобильная дорога была добавлена в план ямочных ремонтных работ, - заверили чиновники.


О сроках будет сообщено дополнительно.

Когда отремонтируют дорогу к яхт-клубу в Актау



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