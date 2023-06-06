СпецЦОН в Актау приостановил работу из-за технического сбоя

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области
В работе казахстанских спецЦОНов произошел технический сбой, из-за которого получить государственные услуги стало невозможно.
- Система работает со сбоями уже месяц. Ранее я уже три раза пытался сдать на права, но мне либо отказывали в выдаче талона, либо сразу говорили, что очередь большая, я не дождусь. А все потому, что люди вынуждены стоять в очереди по несколько часов, так как онлайн забронировать очередь нельзя. Свободных окошек нет даже за две недели. Сегодня сообщили, что спецЦОН и вовсе не работает. Все это вызывает огромные неудобства, потому что в моем случае я вынужден добираться на такси. Стоимость проезда до нашего спецЦОНа составляет две тысяч тенге, представьте, сколько денег я выбросил на ветер, - рассказал житель Актау Талгат Аманкулов.
Как сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан», технический сбой произошел на стороне Комитета административной полиции (КАП) МВД.
- Доводим до вашего сведения, что в связи с техническим сбоем на стороне КАП МВД приостановлено оказание государственных услуг во всех спецЦОНах страны. Специалисты ведут работы по их устранению. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в пресс-службе корпорации.
Напомним, что жители Мангистау жаловались на невозможность получить услуги в спецЦОНах и в начале мая. Тогда услуги по регистрации автомобилей временно приостановили. Кроме того, невозможно сдать экзамен на получение водительского удостоверения.
- Система работает со сбоями уже месяц. Ранее я уже три раза пытался сдать на права, но мне либо отказывали в выдаче талона, либо сразу говорили, что очередь большая, я не дождусь. А все потому, что люди вынуждены стоять в очереди по несколько часов, так как онлайн забронировать очередь нельзя. Свободных окошек нет даже за две недели. Сегодня сообщили, что спецЦОН и вовсе не работает. Все это вызывает огромные неудобства, потому что в моем случае я вынужден добираться на такси. Стоимость проезда до нашего спецЦОНа составляет две тысяч тенге, представьте, сколько денег я выбросил на ветер, - рассказал житель Актау Талгат Аманкулов.
Как сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан», технический сбой произошел на стороне Комитета административной полиции (КАП) МВД.
- Доводим до вашего сведения, что в связи с техническим сбоем на стороне КАП МВД приостановлено оказание государственных услуг во всех спецЦОНах страны. Специалисты ведут работы по их устранению. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в пресс-службе корпорации.
Напомним, что жители Мангистау жаловались на невозможность получить услуги в спецЦОНах и в начале мая. Тогда услуги по регистрации автомобилей временно приостановили. Кроме того, невозможно сдать экзамен на получение водительского удостоверения.
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