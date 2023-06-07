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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:33

Просмотров: 1368

В Актау снова отключат питьевую воду

В товариществе с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК» сообщили, что в ночь с 7 на 8 июня будет отключена подача питьевой воды.

Иллюстративное фото из открытых источников
В связи с завершением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды будет отключена ее подача на город.

- С 23:00 часов 7 июня до 08:00 часов 8 июня будет прекращена подача питьевой воды на город от ЦУВС-3 и на ЦУВС-4 для завершения ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды ЦУВС-2 и ЦУВС-3, - говорится в сообщении энергокомбината.

Напомним, вчера, 6 июня, в ТОО «МАЭК» сообщили информацию о предстоящем отключении питьевой воды из-за ремонта на магистральном трубопроводе.



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