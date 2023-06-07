В Актау снова отключат питьевую воду

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В связи с завершением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды будет отключена ее подача на город.
- С 23:00 часов 7 июня до 08:00 часов 8 июня будет прекращена подача питьевой воды на город от ЦУВС-3 и на ЦУВС-4 для завершения ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды ЦУВС-2 и ЦУВС-3, - говорится в сообщении энергокомбината.
Напомним, вчера, 6 июня, в ТОО «МАЭК» сообщили информацию о предстоящем отключении питьевой воды из-за ремонта на магистральном трубопроводе.
- С 23:00 часов 7 июня до 08:00 часов 8 июня будет прекращена подача питьевой воды на город от ЦУВС-3 и на ЦУВС-4 для завершения ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды ЦУВС-2 и ЦУВС-3, - говорится в сообщении энергокомбината.
Напомним, вчера, 6 июня, в ТОО «МАЭК» сообщили информацию о предстоящем отключении питьевой воды из-за ремонта на магистральном трубопроводе.
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