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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:26

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Акимат Актау: Электроснабжение и водоснабжение населения города осуществляется в штатном режиме

Сегодня, 8 июня, в городском акимате прошёл брифинг по чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с обмелением Каспийского моря. Заместитель акима города Актау Имаммахмут Шагирбаев заверил, что режим ЧС не влияет на работу ТОО «МАЭК». По его словам, электроснабжение и водоснабжение населения осуществляется в штатном режиме.

Фото из архива
По словам заместителя акима города Имаммахмута Шагирбаева, ограничение питьевой воды в ночь с 6 на 7 июня и в ночь с 7 на 8 июня произошло в связи с неисправностью трубопровода между ЦУВС-2 и ЦУВС-3. На сегодняшний день ремонтные работы завершены, вода подаётся под нормальным давлением. Этот случай не имеет отношения к объявленной местной чрезвычайной ситуации.

- В настоящее время решением комиссии местного масштаба объявлено чрезвычайное положение. Из-за обмеления воды моря существует риск того, что вода не поступит в достаточном количестве для нужд предприятия ТОО «МАЭК». Чрезвычайная ситуация природного характера местного значения объявлена с целью предупреждения, то есть предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций в городе в будущем. Поэтому хочу сказать, что снижение давления воды не имеет отношения к объявленному ЧС. Как мы сообщали ранее, данное решение не влияет на работу ТОО «МАЭК». Электроснабжение и водоснабжение населения осуществляется в штатном режиме, - сказал заместитель акима города Актау Имаммахмут Шагирбаев.

Руководитель городского УЧС Жандос Кенжебаев отметил, что чрезвычайное положение в Актау объявлено на 30 дней, но при необходимости может быть продлено дальше.

Ситуация с обмелением Каспийского моря стала причиной объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Актау сегодня, 7 июня, в 15:00 часов.



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