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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:51

Просмотров: 13

Предельные цены оптовой продажи товарного газа утвердили на пять лет в Мангистау

В Мангистауской области оптовая цена за тысячу кубических метров без учёта налога на добавленную стоимость составит 18 300 тенге. Новая цена будет действовать до 30 июня 2028 года, сообщает Учёт.kz.

Иллюстративное фото
Министерство энергетики Республики Казахстан приказом от 6 июня 2023 года № 210 утвердило предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, а также предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан.

Согласно данным, в Мангистауской области оптовая цена за тысячу кубических метров без учёта налога на добавленную стоимость составит 18 300 тенге.
Новая цена будет действовать до 30 июня 2028 года, сообщает Учёт.kz.

Предельные цены оптовой продажи товарного газа утвердили на пять лет в Мангистау


Самая высокая предельная цена будет действовать в Астане, Акмолинской, Карагандинской и Улытауской областях – 27 052 тенге. К концу июня 2028 года она вырастет до 36 135 тенге.

Ранее общественные деятели региона заявляли, что повышение стоимости товарного газа на 10 процентов потянет за собой увеличение тарифа на тепло и все виды воды.



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