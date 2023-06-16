Дифференцированный тариф на проезд в автобусах вводят в Актау: оплата наличными будет дороже

Фото из архива Lada.kz
С 10 июля 2023 года в регионе вводится дифференцированный тариф на оплату проезда в общественном транспорте.
- При оплате за проезд в электронном виде через QR-код, банковскую карту, транспортные карты O-city, стоимость тарифа по-прежнему составит 70 тенге для взрослых и 35 тенге для детей. При оплате проезда наличными тариф будет составлять - взрослым - 100 тенге, детям - 50 тенге, - сообщили в акимате города Актау.
Изменения в тарифах коснулись также по следующим маршрутам:
Актау-Атамекен-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять 80 тенге;
- наличными -140 тенге.
Актау-Кызылтобе-Актау и Актау-Кызылтобе 2-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 130;
- наличными - 230 тенге.
Актау-Баянды-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 100 тенге:
- наличными - 170 тенге.
Актау-Баскудук-Мангистау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 95 тенге;
- наличными - 160 тенге.
Актау-Баскудук-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 70 тенге;
- наличными - 120 тенге.
Актау-Батыр-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 140 тенге;
- наличными - 240 тенге.
Актау-Акшукур-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 120 тенге;
- наличными - 210 тенге.
Актау-Саин Шапагатов-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 150 тенге;
- наличными - 250 тенге.
Транспортную карту «O-city» можно приобрести:
- у кондукторов в автобусах;
- в магазине «Орбита», 6 мкр., 15/1;
- в диспетчерском пункте 52 в 15 мкр.;
- в диспетчерском пункте в 1 мкр. возле остановки «Поликлиника МАЭК».
- При оплате за проезд в электронном виде через QR-код, банковскую карту, транспортные карты O-city, стоимость тарифа по-прежнему составит 70 тенге для взрослых и 35 тенге для детей. При оплате проезда наличными тариф будет составлять - взрослым - 100 тенге, детям - 50 тенге, - сообщили в акимате города Актау.
Изменения в тарифах коснулись также по следующим маршрутам:
Актау-Атамекен-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять 80 тенге;
- наличными -140 тенге.
Актау-Кызылтобе-Актау и Актау-Кызылтобе 2-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 130;
- наличными - 230 тенге.
Актау-Баянды-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 100 тенге:
- наличными - 170 тенге.
Актау-Баскудук-Мангистау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 95 тенге;
- наличными - 160 тенге.
Актау-Баскудук-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 70 тенге;
- наличными - 120 тенге.
Актау-Батыр-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 140 тенге;
- наличными - 240 тенге.
Актау-Акшукур-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 120 тенге;
- наличными - 210 тенге.
Актау-Саин Шапагатов-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 150 тенге;
- наличными - 250 тенге.
Транспортную карту «O-city» можно приобрести:
- у кондукторов в автобусах;
- в магазине «Орбита», 6 мкр., 15/1;
- в диспетчерском пункте 52 в 15 мкр.;
- в диспетчерском пункте в 1 мкр. возле остановки «Поликлиника МАЭК».