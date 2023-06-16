Дифференцированный тариф на проезд в автобусах вводят в Актау: оплата наличными будет дороже

С 10 июля 2023 года в регионе вводится дифференцированный тариф на оплату проезда в общественном транспорте.



- При оплате за проезд в электронном виде через QR-код, банковскую карту, транспортные карты O-city, стоимость тарифа по-прежнему составит 70 тенге для взрослых и 35 тенге для детей. При оплате проезда наличными тариф будет составлять - взрослым - 100 тенге, детям - 50 тенге, - сообщили в акимате города Актау.



Изменения в тарифах коснулись также по следующим маршрутам:



Актау-Атамекен-Актау:

- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять 80 тенге;

- наличными -140 тенге.



Актау-Кызылтобе-Актау и Актау-Кызылтобе 2-Актау:

- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 130;

- наличными - 230 тенге.



Актау-Баянды-Актау:

- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 100 тенге:

- наличными - 170 тенге.



Актау-Баскудук-Мангистау:

- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 95 тенге;

- наличными - 160 тенге.



Актау-Баскудук-Актау:

- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 70 тенге;

- наличными - 120 тенге.



Актау-Батыр-Актау:

- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 140 тенге;

- наличными - 240 тенге.



Актау-Акшукур-Актау:

- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 120 тенге;

- наличными - 210 тенге.



Актау-Саин Шапагатов-Актау:

- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 150 тенге;

- наличными - 250 тенге.



Транспортную карту «O-city» можно приобрести:

- у кондукторов в автобусах;

- в магазине «Орбита», 6 мкр., 15/1;

- в диспетчерском пункте 52 в 15 мкр.;

- в диспетчерском пункте в 1 мкр. возле остановки «Поликлиника МАЭК».