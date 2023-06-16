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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 11:23

Просмотров: 1179

Дифференцированный тариф на проезд в автобусах вводят в Актау: оплата наличными будет дороже

В Мангистау с 10 июля введут дифференцированный тариф на оплату проезда в общественном транспорте. Теперь оплата за проезд наличными по городу будет составлять 100 тенге, детский проезд будет стоить 50 тенге. Если расплачиваться по безналичному расчёту - стоимость поездки будет дешевле. Об этом сообщает актауский городской акимат.

Фото из архива Lada.kz
С 10 июля 2023 года в регионе вводится дифференцированный тариф на оплату проезда в общественном транспорте.

- При оплате за проезд в электронном виде через QR-код, банковскую карту, транспортные карты O-city, стоимость тарифа по-прежнему составит 70 тенге для взрослых и 35 тенге для детей. При оплате проезда наличными тариф будет составлять - взрослым - 100 тенге, детям - 50 тенге, - сообщили в акимате города Актау.

Изменения в тарифах коснулись также по следующим маршрутам:

Актау-Атамекен-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять 80 тенге;
- наличными -140 тенге.

Актау-Кызылтобе-Актау и Актау-Кызылтобе 2-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 130;
- наличными - 230 тенге.

Актау-Баянды-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 100 тенге:
- наличными - 170 тенге.

Актау-Баскудук-Мангистау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 95 тенге;
- наличными - 160 тенге.

Актау-Баскудук-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 70 тенге;
- наличными - 120 тенге.

Актау-Батыр-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 140 тенге;
- наличными - 240 тенге.

Актау-Акшукур-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 120 тенге;
- наличными - 210 тенге.

Актау-Саин Шапагатов-Актау:
- оплата в электронном виде при помощи QR-кода, банковской карты, транспортными картами O-city тариф будет составлять – 150 тенге;
- наличными - 250 тенге.

Транспортную карту «O-city» можно приобрести:
- у кондукторов в автобусах;
- в магазине «Орбита», 6 мкр., 15/1;
- в диспетчерском пункте 52 в 15 мкр.;
- в диспетчерском пункте в 1 мкр. возле остановки «Поликлиника МАЭК».



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Комментарии ( 5 )

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  • Галина63
 Lite (Посетители) Сегодня, 12:40
Цитата: Саша саша
Оплата банковской картой, кьюар кодом или картой О-city не несёт никакой дополнительной оплаты или комиссии.


Не задумывались почему? Банк выпускает карту, заказывает её, оплачивая работы по выпуску карты, платит куче сотрудникам, вспаривающим эту карту населению, а в итоге процентов нет? lol

Деньги с неба? Или всё таки государство спонсирует банк, дабы он одурачивал людей, которые на самом деле за всё это и платят, оформляя в этом банке кредиты, или, не дай бог, кладя свои заработанные на так называемые "депозиты"? А потом, мы плачем из за поднятия цен в следствии раздутой инфляции, которая в свою очередь отлично работает на владельцев банков и прочий олигархат.
 
-1
  • Галина63
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Саша саша (Посетители) Сегодня, 12:19
Это делается для стимулирования отказа платить наличкой (объективно это неудобно, особенно в переполненном автобусе или когда у пассажира нет мелочи а только крупные купюры).
Оплата банковской картой, кьюар кодом или картой О-city не несёт никакой дополнительной оплаты или комиссии.
 
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  • Галина63
 Lite (Посетители) Сегодня, 12:14
То есть, если я категорически не пользуюсь переводами, понимая, что отчасти из-за подобных приложений и растут цены на услуги и продукты питания - я заведомо в проигрышном положении.

Нужно внимательно посмотреть, что о подобном сказано в Конституции РК и в законах. Если такая возможность имеется - необходимо пресекать подобные нововведения, направленные на обогащение богатых и на обнищание и так бедных.
 
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  • Iron man
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 11:48
Куда бедному человеку податься? Все дорожает, коммуналка, продукты питания, одежда, проезд. Только зарплаты никто не поднимает. unsmile
 
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  • Галина63
 ММХ (Посетители) Сегодня, 11:32
полный без предел
 
 

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