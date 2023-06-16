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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 14:29

Просмотров: 1143

Управление образования Мангистау о ЧП с воротами: подростки без предупреждения проникли на территорию школы

Погибший 16-летний подросток, который получил травмы в результате падения футбольных ворот, учился в колледже туризма Актау. В день происшествия он вместе с друзьями был на футбольном поле около школы №9 в 7 микрорайоне. Учащиеся рассказали, что администрация школы не разрешала играть на футбольном поле, ссылаясь на то, что оно находится в частном владении. В управлении образования Мангистауской области также заявили, что подростки без предупреждения проникли на территорию школы.

Место происшествия. Фото автора
В управлении образования Мангистауской области сделали заявление после сообщения о смерти 16-летнего подростка, умершего от полученных травм в результате падения футбольных ворот.

- В субботу, 20 мая, посторонние дети без предупреждения проникли на футбольное поле, расположенное на территории школы №9 в Актау. Вследствие чего произошёл несчастный случай. По рассказам очевидцев, ребёнок, получивший травму, залез на футбольные ворота, качался на них и упал. Очевидцы в тот же момент вызвали Скорую помощь, и пострадавший был госпитализирован. Управлением образования начато официальное расследование, и будут приняты соответствующие меры, - сообщили в ведомстве.

На вопросы редакции о том, почему футбольные ворота не были закреплены, в ведомстве ответили, что не могут раскрывать подробности происшествия.

Связаться с директором школы №9 журналистам не удалось.

Управление образования Мангистау о ЧП с воротами: подростки без предупреждения проникли на территорию школы


Корреспондент Lada.kz побывал на месте происшествия. Попасть на территорию школы №9 можно, несмотря на то, что главный вход закрыт. Жители 7 микрорайона рассказали, что в ограждении есть лазейки, через которые дети и подростки беспрепятственно могут попасть к школе. Футбольное поле, на котором произошло падение ворот на мальчика, не огорожено. Однако самих ворот нет.

Управление образования Мангистау о ЧП с воротами: подростки без предупреждения проникли на территорию школы


Учащиеся школы рассказали, что новое футбольное поле появилось летом прошлого года. При этом детям запрещали играть на нём, ссылаясь на то, что имущество не пренадлежит школе, а находится во владении частных лиц.

Известно, что погибшего 16-летнего подростка звали Тимур Шер, он был студентом колледжа туризма в Актау.

Ранее сообщалось, что 20 мая во время игры на мальчика упали металлические футбольные ворота. Инцидент произошёл на поле возле школы №9 в 7 микрорайоне.

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По словам врачей, мать подростка написала расписку, чтобы отказаться от госпитализации. Позже - 31 мая - школьник потерял сознание, у него начались судороги. После оказания первой помощи от «Скорой» его доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. При помощи компьютерной томографии головного мозга врачи обнаружили признаки инсульта. Он впал в состояние комы, его госпитализировали в реанимацию.

В полиции сообщили, что заявления от родителей или законных представителей погибшего подростка не поступало. В связи с этим правоохранительные органы не расследуют обстоятельства, из-за которых погиб Тимур Шер.

Друзья, одноклассники и приятели погибшего Тимура Шера начали сбор средств на похороны и для оказания помощи его матери. Известно, что женщина воспитывала его одна - он был единственным сыном.



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Комментарии ( 8 )

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  • Iron man
 дорожник (Посетители) Сегодня, 17:15
посторонние дети без предупреждения проникли на футбольное поле, расположенное на территории школы

Порой создаётся впечатление что живу на другой планете.
1.Как дети могут быть посторонними? Они все наши
2. Почему на футбольное поле школы нужно проникать как на вражескую территорию? Мы в детстве тоже любили погонять мяч и даже после уроков и не обязательно на поле своей школы

Жить нужно непременно хорошо
 
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 Lite (Посетители) Сегодня, 16:58
Учащиеся школы рассказали, что новое футбольное поле появилось летом прошлого года. При этом детям запрещали играть на нём, ссылаясь на то, что имущество не пренадлежит школе, а находится во владении частных лиц.


Поле возле школы принадлежит неким частным лицам? Опа! То есть - у поля, которое принадлежит нет охраны? А может оно построено с нарушениями? А я и думаю что это полиция ни в какую не хочет начинать расследование, типа заявления нет!? Родители, пожалуйста, напишите заявление!

Поему всем, кроме тех, кто должен делать свою работу - что отвечать в таком случае ПО ПОЛНОЙ должны те, кому принадлежит это поле.
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:30
Управление образования или к там выдумал эту отмазку-Вы в своем уме???????Это же дети,подростки!!!Что значит незаконно проникли?Это режимный объект?А если бы законно проникли?И что тогда?Ворота незаконно упали???Расстрелять бы Вас-кто выдумал эту отговорку...
 
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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 16:08
недавно в России в Тульской области произошёл идиентичный случай не без "помощи" самого погибшего, только тому пацану было 9 лет. вот зачем было лезть на ворота? получается надо прям антивандальные ворота везде ставить и тросами в добавок закрепить, "это же дети"...
 
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 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 15:35
Выражаю свои соболезнования родным и близки.
в инстаграм разместили номер на сбор средств Kaspi Gold +77756223636 (Яна Ш) мама Тимура
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 15:12
Чем дальше в лес, тем больше вопросов.
Это футбольное поле в прошлом было школьным?
Очень странная частная территория, я вам скажу: посреди микрорайона кто-то выкупает участок, делает вид, что организовывает спорт. площадку, а затем, в недалеком будущем, на ней вырастает очередной жилой домик-бизнес/центр-кабак-магазин-букмекерская контора. Так, знаете ли, легче продавать земли в микрорайонах, которые при первой продаже отданы под "нужды населения" или "социальные объекты" и которые для коммерческого строительства продавать нельзя.
Если это частная территория, почему она не огорожена должным образом и не охраняется?
в ведомстве ответили, что не могут раскрывать подробности происшествия.

Ведомство образования г. Актау является филиалом ЦРУ? КНБ? Что за тайна такая?

Ну, примерно, всё ЭТО ожидаемо. Никого нельзя спросить, отвечать некому, мать со своей бедой не одна только благодаря поддержке горожан. Тот, кто получил бабосики за эту территорию отдав её в частные ручонки, спокойно спит по ночам, так же как и собственник этой спорт.площадки. В ведомстве образования вообще открестились от всего происшедшего с загадочной миной на лице.
Новый Казахстан.
 
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 Xpert (Посетители) Сегодня, 14:46
К сожалению каждый год это повторяется. Теперь и у нас. Работа сварщика на пол часа и ворота бы не упали, при ответственной работе директора школы. Перед передачей поля частнику надо учитывать требования ТБ в договоре. Если ворота можно уронить, дети их обязательно уронят.
 
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 Tor1m (Посетители) Сегодня, 14:45
Прикольно получается, на вопрос "Почему футбольные ворота не закреплены?" такой интересный ответ...что они не могут раскрыть подробности происшествия... А там что такого секретного? Хотя о чём я,расследование попытки государственного переворота в 2022 году, скрывается под грифом секретно... Ну а тут целые футбольные ворота, тем более...
 
 

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