Управление образования Мангистау о ЧП с воротами: подростки без предупреждения проникли на территорию школы

Место происшествия. Фото автора
В управлении образования Мангистауской области сделали заявление после сообщения о смерти 16-летнего подростка, умершего от полученных травм в результате падения футбольных ворот.
- В субботу, 20 мая, посторонние дети без предупреждения проникли на футбольное поле, расположенное на территории школы №9 в Актау. Вследствие чего произошёл несчастный случай. По рассказам очевидцев, ребёнок, получивший травму, залез на футбольные ворота, качался на них и упал. Очевидцы в тот же момент вызвали Скорую помощь, и пострадавший был госпитализирован. Управлением образования начато официальное расследование, и будут приняты соответствующие меры, - сообщили в ведомстве.
На вопросы редакции о том, почему футбольные ворота не были закреплены, в ведомстве ответили, что не могут раскрывать подробности происшествия.
Связаться с директором школы №9 журналистам не удалось.
Корреспондент Lada.kz побывал на месте происшествия. Попасть на территорию школы №9 можно, несмотря на то, что главный вход закрыт. Жители 7 микрорайона рассказали, что в ограждении есть лазейки, через которые дети и подростки беспрепятственно могут попасть к школе. Футбольное поле, на котором произошло падение ворот на мальчика, не огорожено. Однако самих ворот нет.
Учащиеся школы рассказали, что новое футбольное поле появилось летом прошлого года. При этом детям запрещали играть на нём, ссылаясь на то, что имущество не пренадлежит школе, а находится во владении частных лиц.
Известно, что погибшего 16-летнего подростка звали Тимур Шер, он был студентом колледжа туризма в Актау.
Ранее сообщалось, что 20 мая во время игры на мальчика упали металлические футбольные ворота. Инцидент произошёл на поле возле школы №9 в 7 микрорайоне.
У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По словам врачей, мать подростка написала расписку, чтобы отказаться от госпитализации. Позже - 31 мая - школьник потерял сознание, у него начались судороги. После оказания первой помощи от «Скорой» его доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. При помощи компьютерной томографии головного мозга врачи обнаружили признаки инсульта. Он впал в состояние комы, его госпитализировали в реанимацию.
В полиции сообщили, что заявления от родителей или законных представителей погибшего подростка не поступало. В связи с этим правоохранительные органы не расследуют обстоятельства, из-за которых погиб Тимур Шер.
Друзья, одноклассники и приятели погибшего Тимура Шера начали сбор средств на похороны и для оказания помощи его матери. Известно, что женщина воспитывала его одна - он был единственным сыном.
- В субботу, 20 мая, посторонние дети без предупреждения проникли на футбольное поле, расположенное на территории школы №9 в Актау. Вследствие чего произошёл несчастный случай. По рассказам очевидцев, ребёнок, получивший травму, залез на футбольные ворота, качался на них и упал. Очевидцы в тот же момент вызвали Скорую помощь, и пострадавший был госпитализирован. Управлением образования начато официальное расследование, и будут приняты соответствующие меры, - сообщили в ведомстве.
На вопросы редакции о том, почему футбольные ворота не были закреплены, в ведомстве ответили, что не могут раскрывать подробности происшествия.
Связаться с директором школы №9 журналистам не удалось.
Корреспондент Lada.kz побывал на месте происшествия. Попасть на территорию школы №9 можно, несмотря на то, что главный вход закрыт. Жители 7 микрорайона рассказали, что в ограждении есть лазейки, через которые дети и подростки беспрепятственно могут попасть к школе. Футбольное поле, на котором произошло падение ворот на мальчика, не огорожено. Однако самих ворот нет.
Учащиеся школы рассказали, что новое футбольное поле появилось летом прошлого года. При этом детям запрещали играть на нём, ссылаясь на то, что имущество не пренадлежит школе, а находится во владении частных лиц.
Известно, что погибшего 16-летнего подростка звали Тимур Шер, он был студентом колледжа туризма в Актау.
Ранее сообщалось, что 20 мая во время игры на мальчика упали металлические футбольные ворота. Инцидент произошёл на поле возле школы №9 в 7 микрорайоне.
У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По словам врачей, мать подростка написала расписку, чтобы отказаться от госпитализации. Позже - 31 мая - школьник потерял сознание, у него начались судороги. После оказания первой помощи от «Скорой» его доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. При помощи компьютерной томографии головного мозга врачи обнаружили признаки инсульта. Он впал в состояние комы, его госпитализировали в реанимацию.
В полиции сообщили, что заявления от родителей или законных представителей погибшего подростка не поступало. В связи с этим правоохранительные органы не расследуют обстоятельства, из-за которых погиб Тимур Шер.
Друзья, одноклассники и приятели погибшего Тимура Шера начали сбор средств на похороны и для оказания помощи его матери. Известно, что женщина воспитывала его одна - он был единственным сыном.