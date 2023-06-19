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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 10:26

Просмотров: 191

В Мангистау хотят сделать платной дорогу Бейнеу - Акжигит

Стоимость проезда по платной дороге будет привязана к МРП (3450 тенге в 2023 году) и будет варьироваться от 5 до 25 тенге за километр в зависимости от грузоподъёмности автомобиля, а в случае с автобусами - от количества посадочных мест. Об этом сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР).

Иллюстративное фото
Сразу несколько проектов приказов о введении платности на дорогах первой «Б», второй и третьей категорий подготовило МИИР РК.

Согласно документам, деньги за проезд грузовиков и автобусов планируется начать взимать на участках:

Уральск — граница Российской Федерации (на Самару) протяжённостью 56 км;
Павлодар — гр. Российской Федерации (на Омск) протяжённостью 198 км 210 м;
Уральск — граница Российской Федерации (на Саратов) протяжённостью 99 км;
Павлодар — Семей — Калбатау протяжённостью 448 км;
Кокшетау — Петропавловск протяжённостью 169 км;
Бейнеу — Акжигит протяжённостью 85 км.


Стоимость проезда по ним привязана к МРП (3450 тенге в 2023 году) и будет варьироваться от 5 до 25 тенге за километр в зависимости от грузоподъёмности автомобиля, а в случае с автобусами — от количества посадочных мест.

Для езды по новым платным дорогам также можно будет приобрести месячные проездные стоимостью от 1 до 5 МРП и годовые, которые обойдутся автомобилистам в сумму от 12 до 60 МРП.

Обсуждать проекты приказов планируют до конца июня. Таким образом, система платности на новых участках может заработать уже в июле текущего года.

К слову, шлагбаумов на новых платных участках не будет. Собирать деньги за проезд по ним станут открытым способом. Плату нужно будет вносить на личные счета, привязанные к номерам авто, через мобильные приложения, в том числе через Kolesa.kz.

Трассу Бейнеу-Акжигит наравне с Актау-Атырау планировали сделать платной еще в 2020 году.

Новость об этом вызвала недовольство среди автовладельцев Мангистау. Так, в 2021 году водители провели акцию протеста против введения платных дорог в области.



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