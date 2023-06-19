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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:47

Просмотров: 388

Гибель подростка на море: выговор объявили учителю за организацию отдыха на 63-м километре от Актау

Участники смертельного происшествия на 63-м километре от Актау - учащиеся одной из школ Мунайлинского района. Подростки вместе с классным руководителем выехали на море, чтобы отпраздновать окончание учебного года. За проявленную халатность педагогу объявили выговор. Об этом сообщила руководитель управления образования Мангистауской области Динара Жумашева.

Иллюстративное фото
Стали известны подробности происшествия на 63-м километре от Актау, при котором погиб подросток, четверо человек - пострадали.

Оказалось, что участники трагического инцидента - одноклассники из Мунайлинского района. Группа из 24 человек вместе с классным руководителем выехали автобусом на «Голубую бухту», чтобы отпраздновать окончание учебного года. Однако идея провести время на природе обернулась трагедией.

- Выпускники 9 класса из Мунайлинского района арендовали автобус и выехали на море. В результате происшествия погиб один человек, еще четверо госпитализированы в больницу. В момент происшествия рядом с ними была классный руководитель. Несмотря на то, что до наступления «последнего звонка» нами были проведены профилактические мероприятия, а также была опубликована информация, где говорилось о запрете выезда учеников на природу, учитель разрешила выехать за город. За допущение грубого нарушения, а также проявление халатности к своим обязательствам, учителю объявили выговор, - заявила руководитель управления образования Мангистауской области Динара Жумашева.

Жумашева добавила, что ранее ведомством сообщалось о действующих запретах: например, выпускникам не разрешали организовывать праздничные застолья, вечеринки в ресторанах, арендовать автомобили, проводить экскурсии по городу или же району. Однако, по ее словам, не каждый родитель понимает необходимость данных мер.

- Порой мы сталкиваемся с отсутствием понимания со стороны родителей. Некоторые ссылаются на то, что они уже оплатили ресторан, купили костюмы и наряды для выпускного. В противовес этому мнению приходится убеждать, что в приоритете должна быть безопасность детей. С начала лета мы потеряли десятерых человек - все они несовершеннолетние. В связи с этим мы намерены в отношении родителей направлять материалы в комиссию по делам несовершеннолетних. О допущении халатности родителями будут также оповещены их работодатели, - добавила руководитель управления образования области.

В ведомстве уверены, что эти меры вынужденные, но необходимые.

Ранее сообщалось, что на 63-м километре от Актау трое из тонувших подростков смогли выбраться сами, двоих спасли очевидцы. Но один из пострадавших 2007 года рождения скончался в автомобиле по пути в больницу.

Три девушки были госпитализированы в Мангистаускую детскую областную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще одна девушка 2008 года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.



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Комментарии ( 1 )

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Маряк (Посетители) Сегодня, 19:10
Здесь судить надо, а не выговор лепить
 
 

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