Гибель подростка на море: выговор объявили учителю за организацию отдыха на 63-м километре от Актау

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Стали известны подробности происшествия на 63-м километре от Актау, при котором погиб подросток, четверо человек - пострадали.
Оказалось, что участники трагического инцидента - одноклассники из Мунайлинского района. Группа из 24 человек вместе с классным руководителем выехали автобусом на «Голубую бухту», чтобы отпраздновать окончание учебного года. Однако идея провести время на природе обернулась трагедией.
- Выпускники 9 класса из Мунайлинского района арендовали автобус и выехали на море. В результате происшествия погиб один человек, еще четверо госпитализированы в больницу. В момент происшествия рядом с ними была классный руководитель. Несмотря на то, что до наступления «последнего звонка» нами были проведены профилактические мероприятия, а также была опубликована информация, где говорилось о запрете выезда учеников на природу, учитель разрешила выехать за город. За допущение грубого нарушения, а также проявление халатности к своим обязательствам, учителю объявили выговор, - заявила руководитель управления образования Мангистауской области Динара Жумашева.
Жумашева добавила, что ранее ведомством сообщалось о действующих запретах: например, выпускникам не разрешали организовывать праздничные застолья, вечеринки в ресторанах, арендовать автомобили, проводить экскурсии по городу или же району. Однако, по ее словам, не каждый родитель понимает необходимость данных мер.
- Порой мы сталкиваемся с отсутствием понимания со стороны родителей. Некоторые ссылаются на то, что они уже оплатили ресторан, купили костюмы и наряды для выпускного. В противовес этому мнению приходится убеждать, что в приоритете должна быть безопасность детей. С начала лета мы потеряли десятерых человек - все они несовершеннолетние. В связи с этим мы намерены в отношении родителей направлять материалы в комиссию по делам несовершеннолетних. О допущении халатности родителями будут также оповещены их работодатели, - добавила руководитель управления образования области.
В ведомстве уверены, что эти меры вынужденные, но необходимые.
Ранее сообщалось, что на 63-м километре от Актау трое из тонувших подростков смогли выбраться сами, двоих спасли очевидцы. Но один из пострадавших 2007 года рождения скончался в автомобиле по пути в больницу.
Три девушки были госпитализированы в Мангистаускую детскую областную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще одна девушка 2008 года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Оказалось, что участники трагического инцидента - одноклассники из Мунайлинского района. Группа из 24 человек вместе с классным руководителем выехали автобусом на «Голубую бухту», чтобы отпраздновать окончание учебного года. Однако идея провести время на природе обернулась трагедией.
- Выпускники 9 класса из Мунайлинского района арендовали автобус и выехали на море. В результате происшествия погиб один человек, еще четверо госпитализированы в больницу. В момент происшествия рядом с ними была классный руководитель. Несмотря на то, что до наступления «последнего звонка» нами были проведены профилактические мероприятия, а также была опубликована информация, где говорилось о запрете выезда учеников на природу, учитель разрешила выехать за город. За допущение грубого нарушения, а также проявление халатности к своим обязательствам, учителю объявили выговор, - заявила руководитель управления образования Мангистауской области Динара Жумашева.
Жумашева добавила, что ранее ведомством сообщалось о действующих запретах: например, выпускникам не разрешали организовывать праздничные застолья, вечеринки в ресторанах, арендовать автомобили, проводить экскурсии по городу или же району. Однако, по ее словам, не каждый родитель понимает необходимость данных мер.
- Порой мы сталкиваемся с отсутствием понимания со стороны родителей. Некоторые ссылаются на то, что они уже оплатили ресторан, купили костюмы и наряды для выпускного. В противовес этому мнению приходится убеждать, что в приоритете должна быть безопасность детей. С начала лета мы потеряли десятерых человек - все они несовершеннолетние. В связи с этим мы намерены в отношении родителей направлять материалы в комиссию по делам несовершеннолетних. О допущении халатности родителями будут также оповещены их работодатели, - добавила руководитель управления образования области.
В ведомстве уверены, что эти меры вынужденные, но необходимые.
Ранее сообщалось, что на 63-м километре от Актау трое из тонувших подростков смогли выбраться сами, двоих спасли очевидцы. Но один из пострадавших 2007 года рождения скончался в автомобиле по пути в больницу.
Три девушки были госпитализированы в Мангистаускую детскую областную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще одна девушка 2008 года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.