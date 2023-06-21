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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 14:19

Просмотров: 1762

Президент Германии и премьер-министр Казахстана дали старт строительству казахско-немецкого университета в Актау

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр РК Алихан Смаилов приняли участие в церемонии закладки капсулы на строительство здания казахско-немецкого института устойчивой инженерии на базе Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова (Yessenov University) в Актау.

Волрад Роммельи, Алихан Смаилов, Франк-Вальтер Штайнмайер и Берик Ахметов
Первым с приветственным словом выступил Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер. Он подчеркнул важность сотрудничества двух стран и открытия совместного вуза в Актау.

Президент Германии и премьер-министр Казахстана дали старт строительству казахско-немецкого университета в Актау


В мероприятии также приняли участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, президент Казахстанско-Немецкого университета Волрад Роммельи, президент университета имени Есенова Берик Ахметов.

Новый институт будет построен по инициативе главы государства Касыма-Жомарта Токаева, который поручил открыть в стране филиалы ведущих зарубежных университетов, чтобы формировать новое поколение инженеров-промышленников, а также создать условия для молодёжи Мангистау в освоении новых специальностей.

Президент Германии и премьер-министр Казахстана дали старт строительству казахско-немецкого университета в Актау


На церемонии строительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подчеркнул, что создание казахско-немецкого института устойчивой инженерии позволит обеспечить подготовку кадров для развития энергетики, логистики, нефтехимии, экологии, информационных технологий и улучшения инфраструктуры региона в Мангистау. Проект открывает возможность для молодёжи региона освоить новые профессии и получить качественное образование в соответствии с требованиями современной индустрии.

Президент Германии и премьер-министр Казахстана дали старт строительству казахско-немецкого университета в Актау


Как отметил ректор Каспийского университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова Берик Ахметов, открытие казахско-немецкого института устойчивой инженерии (German-Kazakh Institute for Sustainable Engineering) даст новый виток в развитии отечественного инженерного образования.

Вновь созданный институт сосредоточится на «триаде знаний» – образование, исследования, инновации, что в свою очередь придаст новый импульс социально-экономическому развитию региона.

Президент Германии и премьер-министр Казахстана дали старт строительству казахско-немецкого университета в Актау


Новый институт будет готовить инженерные кадры на основе передового немецкого опыта в области инженерии. Обучение первых студентов бакалавриата начнётся уже в сентябре текущего года. Им также предстоит в 2029 году вскрыть ту самую капсулу, в которую сегодня заложили письмо с обращением к первому выпуску нового вуза.

В 2023-2024 году обучение начнется по двум программам бакалавриата: «Энергетический и экологический инжиниринг» в Гамбургском техническом университете и «Логистика» в техническом университете Вильдау. Комплексный 4,5-летний учебный план, включает три года обучения в университете имени Есенова и полтора года обучения в университете-партнере в Германии. В этой связи большое внимание будет уделено изучению немецкого языка.

Президент Германии и премьер-министр Казахстана дали старт строительству казахско-немецкого университета в Актау


При поддержке консорциума немецких университетов будут реализованы образовательные программы бакалавриата и магистратуры по разным инженерно-техническим направлениям. Студенты инженерных специальностей будут проходить обучение в таких ведущих университетах Германии, как:
Технический университет Вильдау;
Гамбургский технический университет;
Университет прикладных наук Анхальта;
Технический университет Берлина;
Дармштадтскиий технический университет;
Свободный университет Берлина;
Галле-Виттенбергский университет имени Мартина Лютера.

В дальнейшем образовательная программа будет расширена до 8 программ бакалавриата и 6 программ магистратуры в таких областях, как промышленная автоматизация и робототехника, управление водными ресурсами и отходами, разработка возобновляемых источников энергии, технологический инжиниринг, интернет вещей, наука о данных и искусственный интеллект.

Президент Германии и премьер-министр Казахстана дали старт строительству казахско-немецкого университета в Актау


В завершение визита Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер ознакомился с учебными аудиториями и пообщался с будущими абитуриентами и преподавателями казахско-немецкого института устойчивой инженерии.






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Президент Германии и Премьер-Министр Казахстана дали старт строительству казахско-немецкого университета в Актау


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Комментарии ( 5 )

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  • ZOLO
 jokerok (Посетители) Сегодня, 16:38
Лучше б новый МАЭК заложили.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • ЛШП
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 Placida (Посетители) Сегодня, 16:01
Ingul,
Бойтесь данайцев даров приносящих (с)
Ну, универ они попутно заложили, в рамках культурно-образовательной программы, а приехали-то за нефтью...
 
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  • Iron man
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  • Tankushka
  • ЛШП
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:55
Я только не понял зачем это Германии.
Неужели чистая благотворительность?
Вряд ли.
Или это дружба волка и овцы?
 
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  • Raiders
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 14:35
имени Ш.Есенова

Ахаха! Хана вашим денюжкам!
Уж мы то знаем на что способен университет им.Есенова

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Iron man
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 14:26
Президент Германии и премьер-министр Казахстана дали старт строительству казахско-немецкого университета в Актау.

УЖЕ!, был казахско - турецкий лицей, НО!, быстро закончил своё существование...
Интересно, КТО?!, будет ректором - этого "университета"?...

Все мы ходим под богом.
 
 

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