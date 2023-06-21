Президент Германии и премьер-министр Казахстана дали старт строительству казахско-немецкого университета в Актау.

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Первым с приветственным словом выступил Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер. Он подчеркнул важность сотрудничества двух стран и открытия совместного вуза в Актау.В мероприятии также приняли участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, президент Казахстанско-Немецкого университета Волрад Роммельи, президент университета имени Есенова Берик Ахметов.Новый институт будет построен по инициативе главы государства Касыма-Жомарта Токаева, который поручил открыть в стране филиалы ведущих зарубежных университетов, чтобы формировать новое поколение инженеров-промышленников, а также создать условия для молодёжи Мангистау в освоении новых специальностей.На церемонии строительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подчеркнул, что создание казахско-немецкого института устойчивой инженерии позволит обеспечить подготовку кадров для развития энергетики, логистики, нефтехимии, экологии, информационных технологий и улучшения инфраструктуры региона в Мангистау. Проект открывает возможность для молодёжи региона освоить новые профессии и получить качественное образование в соответствии с требованиями современной индустрии.Как отметил ректор Каспийского университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова Берик Ахметов, открытие казахско-немецкого института устойчивой инженерии (German-Kazakh Institute for Sustainable Engineering) даст новый виток в развитии отечественного инженерного образования.Вновь созданный институт сосредоточится на «триаде знаний» – образование, исследования, инновации, что в свою очередь придаст новый импульс социально-экономическому развитию региона.Новый институт будет готовить инженерные кадры на основе передового немецкого опыта в области инженерии. Обучение первых студентов бакалавриата начнётся уже в сентябре текущего года. Им также предстоит в 2029 году вскрыть ту самую капсулу, в которую сегодня заложили письмо с обращением к первому выпуску нового вуза.В 2023-2024 году обучение начнется по двум программам бакалавриата: «Энергетический и экологический инжиниринг» в Гамбургском техническом университете и «Логистика» в техническом университете Вильдау. Комплексный 4,5-летний учебный план, включает три года обучения в университете имени Есенова и полтора года обучения в университете-партнере в Германии. В этой связи большое внимание будет уделено изучению немецкого языка.При поддержке консорциума немецких университетов будут реализованы образовательные программы бакалавриата и магистратуры по разным инженерно-техническим направлениям. Студенты инженерных специальностей будут проходить обучение в таких ведущих университетах Германии, как:Технический университет Вильдау;Гамбургский технический университет;Университет прикладных наук Анхальта;Технический университет Берлина;Дармштадтскиий технический университет;Свободный университет Берлина;Галле-Виттенбергский университет имени Мартина Лютера.В дальнейшем образовательная программа будет расширена до 8 программ бакалавриата и 6 программ магистратуры в таких областях, как промышленная автоматизация и робототехника, управление водными ресурсами и отходами, разработка возобновляемых источников энергии, технологический инжиниринг, интернет вещей, наука о данных и искусственный интеллект.В завершение визита Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер ознакомился с учебными аудиториями и пообщался с будущими абитуриентами и преподавателями казахско-немецкого института устойчивой инженерии.