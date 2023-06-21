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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 14:11

Просмотров: 1008

Визит президента Германии в Мангистау: горожане сообщают об усилении работы полицейских

В Актау с рабочим визитом прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Горожане сообщают о том, что полиция региона перешла на усиленный вариант несения службы.

Фото из архива Lada.kz
Полиция Мангистау вышла на усиленный вариант несения службы в связи с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.

- В первую половину дня было много пробок в стороне дороги, ведущей в аэропорт. Не видел, чтобы дороги закрывали, но полицейские на каждом шагу, - рассказал водитель Даурен Аманкулов.

Жители Актау сообщают, что на некоторых участках дорог не работал светофор, движение регулировал полицейский.

- Скорее всего, связано с приездом президента Германии. Пробок не было, но сразу стало понятно, что в город кто-то приехал, - говорит Маржан Жиенбаева.

Ранее Акорда сообщала, что Касым-Жомарт Токаев проводил президента Германии в Мангистау.

Визит президента Германии в Мангистау: горожане сообщают об усилении работы полицейских


В ходе визита главы государств провели переговоры в Астане, рассмотрели состояние и перспективы укрепления казахско-германского стратегического партнёрства с акцентом на расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, развитие транспортно-логистического и энергетического взаимодействия, а также углубление гуманитарных связей.

Стороны подписали соглашение о создании казахско-немецкого института устойчивой инженерии на базе Yessenov University.



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Комментарии ( 4 )

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 Макс С. (Посетители) Сегодня, 14:51
Немецкий сапог все таки добрался до Мангыстау )
 
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 14:50
Американский модный газ дорого обходится однако-)
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 14:41
Жанар,
Нет нет, что вы. Президент Германии приехал просто открыть Университет. Он всегда же так приезжает. Такой молодец.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
-2
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 14:21

Ранее Акорда сообщала, что Касым-Жомарт Токаев проводил президента Германии в Мангистау.

ДА!, такого ещё не было, конкретный гость прибыл, и немцы хотят что то "ПОиметь", из недров Магышлака...

Все мы ходим под богом.
 
 

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