Визит президента Германии в Мангистау: горожане сообщают об усилении работы полицейских

Полиция Мангистау вышла на усиленный вариант несения службы в связи с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.- В первую половину дня было много пробок в стороне дороги, ведущей в аэропорт. Не видел, чтобы дороги закрывали, но полицейские на каждом шагу, - рассказал водитель Даурен Аманкулов.Жители Актау сообщают, что на некоторых участках дорог не работал светофор, движение регулировал полицейский.- Скорее всего, связано с приездом президента Германии. Пробок не было, но сразу стало понятно, что в город кто-то приехал, - говорит Маржан Жиенбаева.Ранее Акорда сообщала, что Касым-Жомарт Токаев проводил президента Германии в Мангистау.В ходе визита главы государств провели переговоры в Астане, рассмотрели состояние и перспективы укрепления казахско-германского стратегического партнёрства с акцентом на расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, развитие транспортно-логистического и энергетического взаимодействия, а также углубление гуманитарных связей.Стороны подписали соглашение о создании казахско-немецкого института устойчивой инженерии на базе Yessenov University.