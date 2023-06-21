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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 18:43

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Франк-Вальтер Штайнмайер посетил порт Курык в Мангистау

В ходе государственного визита в Казахстан Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в сопровождении премьер-министра РК Алихана Смаилова посетил порт Курык и ознакомился с новыми транспортно-логистическими проектами в рамках развития Среднего коридора.

фото с сайта Primeminister.kz
Порт Курык расположен на восточном побережье Каспийского моря, южнее Актауского морского торгового порта.

На сегодня его производственная мощность составляет 6 млн тонн грузов в год: через паромный комплекс проходят экспортные казахстанские и транзитные товары.

В настоящее время в порту проводятся работы по расширению инфраструктуры и увеличению его перевалочной мощности.

Делегация совершила пешую прогулку по территории Курыка и обзорную экскурсию на одном из паромов. Кроме того, Франк-Вальтеру Штайнмайеру и Алихану Смаилову были презентованы перспективные инвестиционные проекты, в том числе проект многофункционального морского терминала «Саржа», и представлены доклады о текущей работе порта.

Было отмечено, что сегодня более 80 процентов товаров из Китая и Центральной Азии в Европу перевозится именно через Казахстан. На этом фоне все более важную роль на континентальной торговой карте играет Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Средний коридор – кратчайший путь для перевозок из Центральной и Восточной Азии в Европу. В прошлом году перевалка грузов по нему увеличилась в 2 раза, составив порядка 1,7 млн тонн. За 5 месяцев этого года грузопоток вырос на 64 процента, превысив один млн тонн.

Казахстан заинтересован довести объёмы грузоперевозок по данному маршруту до 10 млн тонн в среднесрочной перспективе и готов предоставить свои портовые мощности для обеспечения растущих потребностей немецких и европейских партнёров. Сегодня пропускная способность портов Актау и Курык превышает 20 млн тонн. Вместе с тем Правительством ведется работа по выстраиванию внешних логистических терминалов и цифровизации маршрутов.

Со своей стороны немецкие партнеры выразили заинтересованность в реализации перспективных транспортно-логистических проектов.




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Федеральному Президенту Германии презентовали порт Курык и перспективные транспортно-логистические проекты Мангистау


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