В Курбан-айт будут работать четыре пункта забоя скота в Актау.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В этом году праздник жертвоприношения пройдёт в Казахстане 28, 29 и 30 июня.
Совершить жертвоприношение мусульмане города смогут в четырех пунктах забоя скота в этом году:
- «Берекет», промзона №2, участок №70, контактный телефон: 8 702 920-6341;
- «Нур» (ИП Жангалиева Э.Э.), промзона №2, участок №37, контактный телефон: 8 702 969-1994;
- «Елнар» (29А микрорайон, в районе здания АО МРЭК, контактный телефон: 8 777 344-2383;
- ТОО «КурыкСтройСервис», Промзона №2, участок 21/1, контактный телефон: 8 702 555-4157.
В городской администрации отметили, что во всех пунктах будут работать ветеринарные врачи.
- Согласно правилам Ислама, животное, которое приносится в жертву в Курбан-айт, должно быть здоровым. В жертву можно приносить овец, коз, коров и верблюдов. При этом мелкому рогатому скоту должно быть не менее одного года, крупному рогатому скоту - не менее двух лет, а верблюдам - не меньше пяти лет, - рассказали в пресс-службе акима Актау.
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области сообщили, что убойные пункты должны иметь ветеринарно-санитарное заключение, а убой скота должен производиться только при наличии ветеринарной справки. При покупке мяса люди должны требовать эту справку, чтобы быть уверенными в том, что оно является безопасным. Ранее специалисты рассказали, как не отравиться в праздник Курбан-айт.
Совершить жертвоприношение мусульмане города смогут в четырех пунктах забоя скота в этом году:
- «Берекет», промзона №2, участок №70, контактный телефон: 8 702 920-6341;
- «Нур» (ИП Жангалиева Э.Э.), промзона №2, участок №37, контактный телефон: 8 702 969-1994;
- «Елнар» (29А микрорайон, в районе здания АО МРЭК, контактный телефон: 8 777 344-2383;
- ТОО «КурыкСтройСервис», Промзона №2, участок 21/1, контактный телефон: 8 702 555-4157.
В городской администрации отметили, что во всех пунктах будут работать ветеринарные врачи.
- Согласно правилам Ислама, животное, которое приносится в жертву в Курбан-айт, должно быть здоровым. В жертву можно приносить овец, коз, коров и верблюдов. При этом мелкому рогатому скоту должно быть не менее одного года, крупному рогатому скоту - не менее двух лет, а верблюдам - не меньше пяти лет, - рассказали в пресс-службе акима Актау.
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области сообщили, что убойные пункты должны иметь ветеринарно-санитарное заключение, а убой скота должен производиться только при наличии ветеринарной справки. При покупке мяса люди должны требовать эту справку, чтобы быть уверенными в том, что оно является безопасным. Ранее специалисты рассказали, как не отравиться в праздник Курбан-айт.