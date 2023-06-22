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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:03

Просмотров: 950

В Курбан-айт будут работать четыре пункта забоя скота в Актау

В Актау определили четыре места для забоя скота во время мусульманского праздника Курбан-айт. Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В этом году праздник жертвоприношения пройдёт в Казахстане 28, 29 и 30 июня.

Совершить жертвоприношение мусульмане города смогут в четырех пунктах забоя скота в этом году:

- «Берекет», промзона №2, участок №70, контактный телефон: 8 702 920-6341;
- «Нур» (ИП Жангалиева Э.Э.), промзона №2, участок №37, контактный телефон: 8 702 969-1994;
- «Елнар» (29А микрорайон, в районе здания АО МРЭК, контактный телефон: 8 777 344-2383;
- ТОО «КурыкСтройСервис», Промзона №2, участок 21/1, контактный телефон: 8 702 555-4157.

В городской администрации отметили, что во всех пунктах будут работать ветеринарные врачи.

- Согласно правилам Ислама, животное, которое приносится в жертву в Курбан-айт, должно быть здоровым. В жертву можно приносить овец, коз, коров и верблюдов. При этом мелкому рогатому скоту должно быть не менее одного года, крупному рогатому скоту - не менее двух лет, а верблюдам - не меньше пяти лет, - рассказали в пресс-службе акима Актау.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области сообщили, что убойные пункты должны иметь ветеринарно-санитарное заключение, а убой скота должен производиться только при наличии ветеринарной справки. При покупке мяса люди должны требовать эту справку, чтобы быть уверенными в том, что оно является безопасным. Ранее специалисты рассказали, как не отравиться в праздник Курбан-айт.



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Комментарии ( 2 )

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Макс С. (Посетители) Сегодня, 16:31
Жанар,
Интересно где вы живете, что у вас в контейнерах тухнут шкуры. Возле домов давно никто не режет
 
-2
  • Empro
  • Макс С.
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Жанар (Посетители) Сегодня, 13:24
В Курбан-айт будут работать четыре пункта забоя скота в Актау.

Возле каждого дома, и бараньи шкуры будут тухнуть в мусорных контейнерах как всегда...

Все мы ходим под богом.
 
 

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