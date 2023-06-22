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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:01

Просмотров: 484

На усиленный режим работы перешли спецЦОНы Мангистау в связи с завершением легализации авто

С сегодняшнего дня специализированные центры обслуживания населения перешли на усиленный режим работы в связи с завершением приема заявок на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября прошлого года. Об этом сообщили в филиале государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В госкорпорации «Правительство для граждан» напомнили жителям региона, что 1 июля этого года завершается прием заявок на легализацию иностранных авто, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

- В связи с этим для удобства граждан принято решение временно перевести спецЦОНы страны, задействованные в легализации, на усиленный режим работы. Они будут принимать граждан по будням с 9:00 до 19:00 (выдача документов – до 20:30), в субботу – с 9:00 до 18:00 (выдача документов до 19:30), - пояснили в пресс-службе филиала.

Между тем в спецЦОНах Мангистау все еще наблюдается ажиотаж.



Данный график работы распространяется только на легализацию автомобилей. Водительские права будут выдавать по стандартному графику.

Там также подчеркнули, что с 1 июля прием заявок на легализацию будет остановлен. Все заявки, поступившие до указанного срока, будут рассмотрены в соответствии с требованиями.



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Комментарии ( 1 )

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 PUZIK (Посетители) Сегодня, 12:30
По чему сотрудники ЦОНА должны страдать из за тех кто тянул до последнего ведь у каждого есть семьи, родители.
 
 

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