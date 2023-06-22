На усиленный режим работы перешли спецЦОНы Мангистау в связи с завершением легализации авто





В госкорпорации «Правительство для граждан» напомнили жителям региона, что 1 июля этого года завершается прием заявок на легализацию иностранных авто, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.- В связи с этим для удобства граждан принято решение временно перевести спецЦОНы страны, задействованные в легализации, на усиленный режим работы. Они будут принимать граждан по будням с 9:00 до 19:00 (выдача документов – до 20:30), в субботу – с 9:00 до 18:00 (выдача документов до 19:30), - пояснили в пресс-службе филиала.Между тем в спецЦОНах Мангистау все еще наблюдается ажиотаж.Данный график работы распространяется только на легализацию автомобилей. Водительские права будут выдавать по стандартному графику.Там также подчеркнули, что с 1 июля прием заявок на легализацию будет остановлен. Все заявки, поступившие до указанного срока, будут рассмотрены в соответствии с требованиями.