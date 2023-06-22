За сжигание мусора в Актау оштрафовали шесть человек

С началом летнего сезона в Актау увеличивается количество случаев горения мусора на территориях различных учреждений и внутри строящихся объектов.



- Основной причиной возгорания становится халатное отношение граждан и пренебрежение правилами пожарной безопасности, - отметили в ДЧС области.



В ведомстве рассказали, что с начала летнего сезона по вышеуказанным причинам оштрафовали на 897 тысяч тенге семь человек. Один из этих граждан являлся юридическим лицом, за что на него наложили штраф в размере 690 тысяч тенге.



- Напоминаем жителям и гостям города, что за сжигание бытовых отходов (мусора и тары) на территории населенного пункта предусмотрено наказание согласно статьям 336 (Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов) и 410 (Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, за исключением требований, установленных техническими регламентами) Кодекса Республики Казхастан «Об административных правонарушениях», - подытожили в департаменте.