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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:17

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За сжигание мусора в Актау оштрафовали шесть человек

С начала лета семь человек оштрафовали на 897 тысяч тенге. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС региона
С началом летнего сезона в Актау увеличивается количество случаев горения мусора на территориях различных учреждений и внутри строящихся объектов.

- Основной причиной возгорания становится халатное отношение граждан и пренебрежение правилами пожарной безопасности, - отметили в ДЧС области.

В ведомстве рассказали, что с начала летнего сезона по вышеуказанным причинам оштрафовали на 897 тысяч тенге семь человек. Один из этих граждан являлся юридическим лицом, за что на него наложили штраф в размере 690 тысяч тенге.

- Напоминаем жителям и гостям города, что за сжигание бытовых отходов (мусора и тары) на территории населенного пункта предусмотрено наказание согласно статьям 336 (Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов) и 410 (Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, за исключением требований, установленных техническими регламентами) Кодекса Республики Казхастан «Об административных правонарушениях», - подытожили в департаменте.



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