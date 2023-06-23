Выявлено 118 нарушений: в КМГ подвели итоги проверки АО «Озенмунайгаз» и его подрядных организаций

О составе рабочей группы

О выявленных нарушениях

Фиктивное трудоустройство и накрутка трудочасов



Проблемы внутренних коммуникаций

Недочеты в производственном процессе

Неисполнение планов и сроков закупок

Заместитель председателя Правления КМГ, руководитель рабочей группы Даулетжан Хасанов, отметил, что идея комплексной проверки «Озенмунайгаза» на уровне корпоративного центра обсуждалась с прошлого года.- Мы стали активно работать с профсоюзами дочерних компаний. Только в прошлом году на уровне руководства компании проведено несколько встреч с лидерами и членами профсоюзов ОМГ. В ходе бесед они регулярно поднимали наболевшие проблемы, озвучивали жалобы рабочих. Поэтому комплексная проверка была вопросом времени, а ситуация с работниками компании «БерАли» просто послужила триггером, - подчеркнул он.Рабочая группа была сформирована из числа более 50 работников КМГ, дочерних и зависимых организаций. В качестве экспертов были привлечены работники Министерства здравоохранения (17), Министерства по чрезвычайным ситуациям (6), Министерства экологии и природных ресурсов (5), Министерства труда и социальной защиты населения (18). Проверка охватила 55 объектов хозяйственной деятельности, в том числе 17 производственных структурных подразделений ОМГ, восемь нефтесервисных организаций КМГ и 30 сторонних подрядных организаций.По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности ОМГ выявлено 118 нарушений и несоответствий, из которых:- по семи фактам материалы переданы в правоохранительные органы;- по 10 фактам проводятся служебные расследования;- по 101 факту к ответственным лицам будут приняты меры дисциплинарного взыскания.Представители рабочей группы отдельно остановились на каждом из семи фактов, которыми далее займутся правоохранительные органы.Так, проведена проверка информации по фиктивному трудоустройству отдельных работников аутстаффинга ОМГ. Предварительная сумма ущерба, причиненного ОМГ, при этом составляет 47 миллионов тенге.Также в результате анализа актов выполненных работ по договору ОМГ и ТОО «БерАли Мангистау Company» за 2022-2023 годы обнаружено завышение норм времени на 311 бригадо-часов, или на сумму 27,8 миллиона тенге, а также невыполнение объемов работ на сумму 69 миллионов тенге. В итоге выявлена переплата на 97 миллионов тенге.Кроме того, в ходе проверки установлены факты нарушений алгоритма трудоустройства в ОМГ, в рамках которого в порядке очереди соискатели обязаны отработать в коммунальных предприятиях города, затем в аутстаффинге ОМГ, после чего, в случае появления вакансии, они переводятся в штат компании. Например, 44 человека, включенные в список акимата для дальнейшего трудоустройства, не числились в списках коммунальных предприятий города (ГКП «ОзенИнвест», ТОО «Таза су» и ТОО «Verity Group»). Материалы по данному вопросу направлены прокурору Жанаозена.По итогам проверок выявлено, что из 238 человек, принятых на работу в качестве специалистов узкого профиля, 17 не имели должной квалификации, еще 33 были переведены на другие должности внутри компании в течение короткого времени. Таким образом, возможность трудоустройства в качестве узкого специалиста использовалась как лазейка для попадания в штат.Переданы для проверки компетентным органам и факты трудоустройства в штат ОМГ на основании фиктивных сертификатов об обучении в различных учебных заведениях Мангистауской области.Кроме того, рабочей группой установлен факт подделки подписей членов комиссии в протоколе Корпоративного учебного центра АО «Озенмунайгаз», который послужил основанием для приема работника на должность инженера по обучению без прохождения процедуры трудоустройства.Главный специалист департамента управления человеческими ресурсами КМГ Бақдаулет Төлеген подчеркнул, что грубые нарушения алгоритма трудоустройства в ОМГ дискредитировали идею соблюдения справедливости, создали основу для подозрений в коррупционных нарушениях и вызвали социальное недовольство среди безработного населения Жанаозена.Несвоевременное проведение, либо отсутствие отчетных встреч с рабочими коллективами привели к возникновению информационного вакуума, заполняемого недостоверными и дискредитирующими сведениями. Нередко рабочие не информированы о реальном положении дел в компании, не вовлечены в решение ее насущных проблем.Например, для коллектива ОМГ стала неожиданностью информация о сложном финансовом положении компании.В связи с этим, на сегодня разработан план по повышению культуры внутренних коммуникаций, утвержден график личных встреч руководства компании с коллективом.Даулетжан Хасанов рассказал об итогах проверки производственных процессов ОМГ, остановившись на проблемах транспортного обеспечения и подземного ремонта скважин.В частности, выявлены факты преждевременного ухода с места работы и раннего заезда транспорта в гараж. В ряде управлений за четыре месяца 2023 года количество недоработанного времени достигает около 170 тысяч часов, предполагаемые непроизводительные расходы составили порядка 1,2 миллиарда тенге.В управлении буровых работ GPS-трекеры установлены на 199 из 205 единиц автотранспортных средств, однако в рабочем состоянии только 70 единиц.Кроме того, наблюдаются систематические нарушения технологического регламента при проведении работ по подземному ремонту скважин (ПРС).В стремлении выполнить план бригады ПРС редко проводят такие базовые мероприятия как промывка/очистка забоя и качественное глушение скважин.Кроме этого, для недопущения остановки скважин не выполняются профилактические и реанимационные работы в межремонтный период.Отмечается слабая оснащенность ремонтных бригад приемными мостами, превенторами, шаровыми кранами, гидроключами, спайдерами. Все это влияет на надежность и безопасность эксплуатации скважин.Выявлены проблемы и в области закупок и снабжения. Так, план закупок на 2023 год на момент проверки был исполнен на 65 процентов, в том числе по товарным позициям на 58 процентов, то есть еще не законтрактованы 42 процента товарных позиции. Имеются нарушения сроков поставки по 61 законтрактованной позиции. Отменено 14 закупок по работам и услугам из-за низкого качества подготовки тендерной документации.Основными причинами несвоевременного исполнения являются слабый маркетинг цен на товары, некачественная подготовка технической документации, низкий входной контроль и отсутствие практики выездного контроля за процессом изготовления оборудования.Также имеется отставание в исполнении законтрактованных позиций. На момент проверки исполнено 36 процентов от годового объема, основная причина - отсутствие контроля за исполнением обязательств, практически нет фактов расторжения договоров из-за неисполнения обязательств.Все вышеперечисленные факты привели к нехватке товарно-материальных средств, несвоевременности обеспечения производства, росту недовольства в коллективе.В ходе брифинга Даулетжан Хасанов поделился планами по устранению замечаний и нарушений.- Как видите, рабочей группой проделана большая комплексная работа. По ряду выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы. Сейчас по конкретным направлениям формируются планы по устранению замечаний. Некоторые из них носят глубинный системный характер, поэтому их решение потребует времени и серьезных финансовых вливаний. Поэтому эти планы лягут в основу наших работ совместно с ОМГ на ближайшие несколько лет, - подытожил заместитель председателя Правления КМГ Даулетжан Хасанов.