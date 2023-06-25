В Актау вручили специальную премию имени журналиста Шарай Батырбайкызы

В мероприятии, организованном Мангистауским филиалом Союза журналистов Республики Казахстан, приняли участие потомки Шарай Батырбайкызы и представители СМИ региона.Председатель филиала Союза журналистов РК в Мангистауской области Гульмира Абишева отметила, что популяризация личностей, давших импульс развития прессе региона, - это дело всей страны, и важно мотивировать молодое поколение.- И не только талантливых мальчиков и девочек, проживающих в Мангистау. Я считаю священным долгом донести до подрастающего поколения имя героини-матери Шарай Батырбайқызы, воспитавшей 12 детей, которая тридцать лет проработала в газете «Жаңа өмір» в составе нынешнего ТОО «Мангистау-Медиа», журналиста, внесшей большой вклад в развитие областной прессы. Премия имени Шарай Батырбайкызы была учреждена ее внуками с прошлого года. Сегодня мы продолжим это благородное дело и вручим эту награду истинному таланту, - сказала председатель филиала Союза журналистов РК в Мангистауской области Гульмира Абишева.Шарай Батырбайкызы - профессиональный журналист, окончившая факультет журналистики КазНУ, в течение четверти века, начиная с 1960 года работала литературным сотрудником, заведующей отделом, ответственным секретарем в газете «Жаңа өмір» Мангистауского района. Статьи и сообщения, очерки и репортажи по проблемам полуострова были опубликованы в газетах района и области. Автор сборника «Жан шуағы» (2006).Церемонию вручения премии имени Шарай Батырбайкызы в этом году проводила семья сына журналистки - Марата Суеуова. Специальным призом награждена ученица 4 класса школы-гимназии №13 Актау Ару Бакытжан. Одаренная ученица со статьей «Первый журналист из Мангистауской области Шарай Батырбайкызы» стала победителем городского, областного этапов конкурса научных проектов «Зерде» и заняла первое место.