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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:35

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В Актау вручили специальную премию имени журналиста Шарай Батырбайкызы

В преддверии профессионального праздника мастеров пера в Актау состоялась церемония вручения специальной премии имени журналиста Шарай Батырбайкызы.

Церемония награждения
В мероприятии, организованном Мангистауским филиалом Союза журналистов Республики Казахстан, приняли участие потомки Шарай Батырбайкызы и представители СМИ региона.

В Актау вручили специальную премию имени журналиста Шарай Батырбайкызы


Председатель филиала Союза журналистов РК в Мангистауской области Гульмира Абишева отметила, что популяризация личностей, давших импульс развития прессе региона, - это дело всей страны, и важно мотивировать молодое поколение.

- И не только талантливых мальчиков и девочек, проживающих в Мангистау. Я считаю священным долгом донести до подрастающего поколения имя героини-матери Шарай Батырбайқызы, воспитавшей 12 детей, которая тридцать лет проработала в газете «Жаңа өмір» в составе нынешнего ТОО «Мангистау-Медиа», журналиста, внесшей большой вклад в развитие областной прессы. Премия имени Шарай Батырбайкызы была учреждена ее внуками с прошлого года. Сегодня мы продолжим это благородное дело и вручим эту награду истинному таланту, - сказала председатель филиала Союза журналистов РК в Мангистауской области Гульмира Абишева.

В Актау вручили специальную премию имени журналиста Шарай Батырбайкызы


Шарай Батырбайкызы - профессиональный журналист, окончившая факультет журналистики КазНУ, в течение четверти века, начиная с 1960 года работала литературным сотрудником, заведующей отделом, ответственным секретарем в газете «Жаңа өмір» Мангистауского района. Статьи и сообщения, очерки и репортажи по проблемам полуострова были опубликованы в газетах района и области. Автор сборника «Жан шуағы» (2006).

В Актау вручили специальную премию имени журналиста Шарай Батырбайкызы


Церемонию вручения премии имени Шарай Батырбайкызы в этом году проводила семья сына журналистки - Марата Суеуова. Специальным призом награждена ученица 4 класса школы-гимназии №13 Актау Ару Бакытжан. Одаренная ученица со статьей «Первый журналист из Мангистауской области Шарай Батырбайкызы» стала победителем городского, областного этапов конкурса научных проектов «Зерде» и заняла первое место.



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