Страсти по причалу в Актау: яхту «Бозжыра» взяли под особый контроль

Фото предоставили в яхт-клубе «Бриз»
В отношении владельцев яхты «Бозжыра» составлены протоколы по пункту 1 статьи 582 КоАП РК (Управление судном, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим технический осмотр, или не несущим бортовых номеров и обозначений, или переоборудованным без соответствующего разрешения, или имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, или с нарушением правил загрузки норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания) и пункту 5 статьи 582 КоАП РК (Управление маломерным судном без надетых и пристегнутых индивидуальных спасательных средств на лицах, находящихся на маломерном судне или буксируемом плавательном средстве).
Общая сумма наложенного штрафа составляет 34 500 тенге.
В ведомстве напомнили, что до 1 сентября проводится рейд «Внимание, маломерный флот» по безопасной эксплуатации маломерных судов.
На сегодня, 24 июня, как сообщили в яхт-клубе «Бриз», к их причалу «Бозжыра» больше не паркуется. Теперь они работают с причала на «Скальной тропе».
Напомним, «Бозжыра» и яхт-клуб обменялись обвинениями.
Общая сумма наложенного штрафа составляет 34 500 тенге.
- Вместе с тем в Указе Президента «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в РК» указано, что центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства. На основании вышеизложенного, на текущую дату провести проверку владельцев яхты «Бозжыра» не представляется возможным, - отметили в инспекции транспортного контроля.
В ведомстве напомнили, что до 1 сентября проводится рейд «Внимание, маломерный флот» по безопасной эксплуатации маломерных судов.
- В этой связи указанное судно «Бозжыра» будет находиться под особым контролем, - подчеркнули в инспекции транспортного контроля.
На сегодня, 24 июня, как сообщили в яхт-клубе «Бриз», к их причалу «Бозжыра» больше не паркуется. Теперь они работают с причала на «Скальной тропе».
Напомним, «Бозжыра» и яхт-клуб обменялись обвинениями.