Страсти по причалу в Актау: яхту «Бозжыра» взяли под особый контроль

- Вместе с тем в Указе Президента «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в РК» указано, что центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства. На основании вышеизложенного, на текущую дату провести проверку владельцев яхты «Бозжыра» не представляется возможным, - отметили в инспекции транспортного контроля.

- В этой связи указанное судно «Бозжыра» будет находиться под особым контролем, - подчеркнули в инспекции транспортного контроля.