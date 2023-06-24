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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:42

Просмотров: 1532

Страсти по причалу в Актау: яхту «Бозжыра» взяли под особый контроль

На заявление руководства яхт-клуба «Бриз» касательно нарушений с судном «Бозжыра» ответили в инспекции транспортного контроля по Мангистауской области.
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Фото предоставили в яхт-клубе «Бриз»
В отношении владельцев яхты «Бозжыра» составлены протоколы по пункту 1 статьи 582 КоАП РК (Управление судном, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим технический осмотр, или не несущим бортовых номеров и обозначений, или переоборудованным без соответствующего разрешения, или имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, или с нарушением правил загрузки норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания) и пункту 5 статьи 582 КоАП РК (Управление маломерным судном без надетых и пристегнутых индивидуальных спасательных средств на лицах, находящихся на маломерном судне или буксируемом плавательном средстве).

Общая сумма наложенного штрафа составляет 34 500 тенге.

Страсти по причалу в Актау: яхту «Бозжыра» взяли под особый контроль


- Вместе с тем в Указе Президента «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в РК» указано, что центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства. На основании вышеизложенного, на текущую дату провести проверку владельцев яхты «Бозжыра» не представляется возможным, - отметили в инспекции транспортного контроля.


Страсти по причалу в Актау: яхту «Бозжыра» взяли под особый контроль


В ведомстве напомнили, что до 1 сентября проводится рейд «Внимание, маломерный флот» по безопасной эксплуатации маломерных судов.

- В этой связи указанное судно «Бозжыра» будет находиться под особым контролем, - подчеркнули в инспекции транспортного контроля.


На сегодня, 24 июня, как сообщили в яхт-клубе «Бриз», к их причалу «Бозжыра» больше не паркуется. Теперь они работают с причала на «Скальной тропе».

Напомним, «Бозжыра» и яхт-клуб обменялись обвинениями.



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Комментарии ( 3 )

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  • fox1167
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:45
- Вместе с тем в Указе Президента «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в РК» указано, что центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства. На основании вышеизложенного, на текущую дату провести проверку владельцев яхты «Бозжыра» не представляется возможным, - отметили в инспекции транспортного контроля.

инспекции транспортного контроля стоит еще раз почитать этот приказ

1. Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, за исключением:
2-1) внеплановых проверок, проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

А согласно Предпринимательского кондекса, можно проводить внеплановые проверки по обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств;
ст.144 п.5 п.п.3

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Феникс (Посетители) Сегодня, 17:41
На сегодня, 24 июня, как сообщили в яхт-клубе «Бриз», к их причалу «Бозжыра» больше не паркуется. Теперь они работают с причала на «Скальной тропе».


Выходит теперь они будут нарушать статью 582 КоАП РК
под особым контролем
с другого причала? Ну в таком случае остаётся порадоваться за яхт-клуб «Бриз», хоть они смогли дать "волшебного пенделя" так сказать ненавязчивому, скромному, малому бизнесу.
 
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 Tor1m (Посетители) Сегодня, 15:11
Что значит они не могут с ними ничего сделать? Они отправляют судно в плавание с пассажирами, на которых нет спасательных жилетов. А если судно потерпит катастрофу, бедствие, и погибнут люди, то всё можно будет свалить на запрет проверок, отличная "отмазка" ... Мы тут не причём, они сами вышли в плавание без спасательных средств...
 
 

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